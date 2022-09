Schenetti replica a Caturano, poi Nobile salva il Foggia: a Potenza primo pari stagionale

Serie C Girone C

Un pari a Potenza, che avrebbe potuto diventare una vittoria, ma anche una sconfitta. Non sono di certo mancate le emozioni allo stadio al ‘Viviani’, l’ultima delle quali – a un passo dalla fine – ha visto protagonista Tommaso Nobile, bravo a neutralizzare il penalty calciato da Belloni, scongiurando il terzo k.o. stagionale.

Una sconfitta che sarebbe stata eccessivamente punitiva per quanto fatto vedere dai rossoneri nella seconda frazione. Niente di trascendentale sotto il profilo della manovra, ma sufficiente per meritare il pareggio firmato da Schenetti a ridosso dell’ora di gioco.

La prestazione del fantasista rossonero rispecchia plasticamente quella dell’intera squadra. Imprecisa e con poche idee nella prima frazione, volenterosa, aggressiva e a tratti dominante nel secondo tempo. La reazione dei rossoneri, passati in svantaggio a inizio gara per il gol di Caturano, si è consumata anche grazie agli innesti – a inizio ripresa – di Peralta e Schenetti, in luogo di Chierico e Nicolao (schierato come esterno alto nel tridente). Correzioni necessarie vista la pochezza offensiva manifestata dai satanelli nel primo tempo.

Il predominio territoriale del Foggia – corroborato dalle diverse occasioni costruite, ivi compreso un gol annullato a Vuthaj per fuorigioco – ha rischiato di dissolversi all’82’, quando un colpo di mano di Di Pasquale viene individuato e sanzionato dal direttore di gara. Nobile si prende la palma di eroe di giornata ipnotizzando Belloni e confermando lo scarso feeling dei lucani con i tiri dagli undici metri.

Il prodigio dell'estremo difensore regala il primo punto esterno ai suoi. Considerando i tempi, è un risultato da non buttare, ma restano tante, troppe le incognite.