L'Audace scappa con Malcore e D'Andrea, ma si fa riprendere dal Potenza

Alla fine va bene così. Il 2-2 in casa del Potenza può generare delle recriminazioni per l'Audace Cerignola, specie per l'andamento della gara che ha visto gli ofantini chiudere la prima frazione in vantaggio di un gol e trovare il raddoppio in avvio di ripresa. C'erano tutti i presupposti per una vittoria che avrebbe rilanciato i gialloblu nella lotta ai piani altissimi, ma la rete di Caturano ha mutato completamente la storia del match. E così, dal 65' in poi si è assistiti a un'altra partita, culminata con l'eurogol di Volpe al 77' cui ha fatto seguito, pochi minuti più tardi un'altra grande occasione con Saporiti, neutralizzata da un sontuoso Krapikas, tra i migliori dei suoi.

L'estremo difensore lituano si era già superato al quarto d'ora del primo tempo opponendosi a una gran girata di prima di Caturano. Sei minuti più tardi è giunto il gol di Malcore con una pregevole volée su torre di D'Andrea. Per il bomber dell'Audace è la seconda marcatura di fila, dopo il lungo digiuno interrotto una settimana fa. Al 6' della ripresa è arrivato il raddoppio gialloblu con una perfetta transizione orchestrata da D'Andrea in combinazione con Malcore. L'uno-due ha portato l'ex Foggia a tu per tu con il portiere avversario, superato con un elegante lob.

A far la differenza tra i padroni di casa, i cambi di Lerda, che hanno conferito alla squadra brio, esperienza e imprevedibilità in particolare con gli innesti di Volpe e Schiattarella. Il gol della svolta è giunto sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Caturano, lesto a ribadire in rete dopo una dei tanti interventi di Krapikas. Episodio che ha ridato vigore ai padroni di casa, cagionando un contestuale blackout tra gli ofantini. La rete di Volpe (fuga sulla corsia mancina, movimento a rientrare verso il centro e destro sotto l'incrocio alla sinistra di Krapikas) ha capovolto completamente l'inerzia. A scongiurare il completamento della rimonta, la succitata parata di Krapikas sul diagonale di Saporiti.

Con questo risultato, l'Audace si assesta al decimo posto a una lunghezza dal Foggia. Il Potenza resta nella zona bianca a 18 punti. Prossimo impegno per gli ofantini ancora in trasferta, il prossimo 26 novembre a Torre del Greco.

Potenza-Audace Cerignola 2-2: il tabellino

Potenza (3-4-1-2) Gasparini; Sbraga, Hristov, Armini (20′ Verrengia), Hadziosmanovic (1'st Volpe), Steffè (13'st Schiattarella), Saporiti, Pace (1′st Gyamfi), Di Grazia, Caturano, Asencio (30'st Gagliano). A disposizione: Alastra, Galiano, Maddaloni, Rossetti, Prezioso, Mata. Allenatore: Franco Lerda.

Audace Cerignola (4-3-2-1) Krapikas, Rizzo (12′st Tentardini), Martinelli, Ligi, Russo, Tascone, Bianco (27'st Vitale), Ruggiero, D’Ausilio (42'st Sosa), D’Andrea, Malcore (42'st Leonetti). A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Coccia, Bezzon, Gonnelli, De Luca, Carnevale, Neglia. Allenatore: Ivan Tisci.

Marcatori: 20'pt Malcore (AC), 6'st D’Andrea (AC), 19'st Caturano (P), 32′st Volpe (P)

Ammoniti: Sbraga, Hristov, Saporiti, Volpe, Schiattarella (P); Tascone (AC).

Arbitro: Cavaliere (Paola)

Assistenti: Pedone (Reggio Calabria)-Cerilli (Latina)

Quarto ufficiale: Costa (Catanzaro).