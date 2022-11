Il Cerignola non va oltre il pari a Potenza, ma è quarto in classifica

Serie C Girone C

Sul quasi eurogol di Tascone il Cerignola vede infrangersi le speranze di espugnare il ‘Viviani’ di Potenza. Uno dei posticipi serali della sedicesima giornata si chiude a reti inviolate. Eppure lo 0-0 non impedisce all’Audace di sopravanzare il Giugliano (sconfitto a Catanzaro) e di prendersi il quarto posto in solitaria. Per gli ofantini è il sesto risultato utile consecutivo, la striscia in essere migliore dopo quella della capolista Catanzaro.

Al ‘Viviani’ è andata in scena una gara equilibrata, più avvincente nella seconda frazione, nella quale la squadra di Pazienza può recriminare per alcune occasioni non sfruttate: una su tutte, quella capitata a D’Andrea al 5’, a tu per tu con il portiere, bravo a sbarrare la strada all’ex Foggia. Sugli scudi, tra i gialloblu, il difensore Ligi, autentico muro a protezione della porta di Saracco. L’ex Triestina e Carpi sbarra la strada prima a Di Grazia (al 21’ del primo tempo), poi su Laaribi (al 67’) e, in generale, comanda la retroguardia con grande autorevolezza. Ottima prestazione anche di Saracco, miracoloso su una conclusione in area di Emmausso al 69’, e attento su un destro di Talia, cinque minuti più tardi.