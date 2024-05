Segna sempre D'Andrea, al Cerignola basta un pari per passare il turno

Comincia con un pari l'avventura dell'Audace Cerignola nei playoff. La squadra di Raffaele beneficia del vantaggio garantitole dal miglior piazzamento nella regular season per passare il primo turno della fase preliminare. Protagonista, ancora una volta, è stato Filippo D'Andrea, il capocannoniere dei gialloblu che ha sbloccato il risultato al 27' della prima frazione con un preciso colpo di testa su assist di Tascone. Gli ospiti sono tornati in partita al 40' grazie a Salvemini e hanno tentato il colpaccio nella ripresa, andando vicinissimi al raddoppio nei minuti finali quando Visentin ha evitato l'1-2 con un provvidenziale salvataggio sulla linea.

Sabato si torna in campo con il secondo turno, quando l'Audace andrà a far visita alla Casertana - essendo tra le qualificate la squadra con il peggior piazzamento nella regular season -, classificatasi quarta in campionato.

Per quanto riguarda le altre gare dei playoff, fattore campo decisivo in quasi tutte le sfide. L'unica sorpresa l'ha regalata il Rimini nel playoff girone B, che ha espugnato il campo del Gubbio vincendo 1-0.

Nel girone A successi dell'Atalanta U23 in casa contro il Trento (3-1), della Giana Erminio con la Pro Vercelli (3-0) e del Legnago Salus con il Lumezzane (1-0).

Nel girone B, oltre al Rimini, passano il turno la Juventus Next Gen (2-0 all'Arezzo) e il Pescara (2-2 con il Pontedera).

Nel girone C, basta uno 0-0 al Taranto per far fuori il Latina. Vince, infine, il Picerno in casa con il Crotone. I lucani andranno a far visita agli ionici nel prossimo turno.