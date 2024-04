Ricorso Taranto, venerdì il verdetto: l’inizio dei playoff slitta al 7 maggio

Sarà discusso nella giornata di venerdì 3 maggio il ricorso presentato dal Taranto contro la penalizzazione di 4 punti inflitta al club ionico dal Tribunale Federale della Figc, decisione confermata anche dalla Corte Federale d’Appello.

Ad annunciarlo è stato proprio il Collegio di Garanzia del Coni nella giornata di ieri. La discussione del ricorso – come già paventato nei giorni scorsi – determina un conseguente slittamento dei playoff, il cui inizio era previsto per il prossimo weekend.

Il primo turno dei playoff gironi partirà invece martedì 7 maggio. In campo scenderanno le squadre che nei tre gironi di serie C si sono classificate dalla quinta alla decima posizione (quinta contro decima, sesta contro nona, settima contro ottava). Si giocherà in gara unica in casa della squadra meglio classificata. Tra queste vi è l’Audace Cerignola, che grazie alla settima posizione conquistata nell’ultima giornata, potrà avere il privilegio di giocare davanti al proprio pubblico e con due risultati a disposizione: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, infatti, passerà il turno la squadra che ha ottenuto il piazzamento migliore nella regular season.

Sabato 11 maggio si disputerà il secondo turno dei playoff gironi. Entreranno in scena le quarte classificate, ovvero Triestina, Perugia e Casertana, che affronteranno, tra le tre provenienti dal primo turno, la squadra con il peggior piazzamento nella regular season. Le altre due qualificate si affronteranno tra di loro con lo stesso criterio: gara unica in casa della squadra col piazzamento migliore che si qualificherebbe anche in caso di parità al termine dei 90’.

Fase nazionale

Da martedì 14 maggio prenderà il via la fase nazionale. Nel primo turno entreranno in gioco le formazioni arrivate al terzo posto (Vicenza, Carrarese e Benevento) più il Catania, vincitore della Coppa Italia di Serie C. Gli accoppiamenti avverranno mediante sorteggio. Il ritorno è programmato per sabato 18 maggio. In caso di parità al termine dei 180’, passerà il turno la formazione che ha ottenuto il miglior piazzamento nella regular season (per intenderci, quello che accadde nel derby tra Foggia e Cerignola nella scorsa stagione).

Si arriverà poi ai quarti di finale, in programma martedì 21 e sabato 25 maggio, quando nel tabellone compariranno le seconde classificate, ovvero Padova, Torres e Avellino. Anche in questo caso gli accoppiamenti avverranno tramite sorteggio. La formula resta la stessa del primo turno. Si qualifica la squadra che al termine delle due sfide avrà segnato un gol in più. In caso di parità, passa la formazione che ha fatto meglio nella regular season. Con il sorteggio dei quarti di finale si decideranno anche gli accoppiamenti della final four.

Fase finale

Con la final four ci sono due novità: l’introduzione del var e dei supplementari (ed eventuali rigori) in caso di parità al termine del doppio confronto. Viene, dunque, meno il vantaggio del piazzamento in campionato. L’andata è in programma martedì 28 maggio, il ritorno si giocherà domenica 2 giugno.

Anche la finalissima prevede il doppio turno: gara di andata in programma mercoledì 5 giugno, mentre domenica 9 giugno si conoscerà la quarta squadra che farà compagnia a Mantova, Cesena e Juve Stabia nel prossimo campionato di serie B.

Le gare in programma nel primo turno dei playoff Gironi

Per quanto riguarda il girone A, le gare in programma sono Atalanta U23-Trento, Legnago Salus-Lumezzane e Giana Erminio-Provercelli; per il girone B si disputeranno Gubbio-Rimini, Pescara-Pontedera, Juventus Next Gen-Arezzo. Infine, per il girone C, le sfide in programma saranno Taranto-Latina, Picerno-Crotone e Audace Cerignola-Giugliano.

Il programma del girone C potrebbe mutare qualora il ricorso del Taranto venisse accolto, anche solo parzialmente. Nel caso in cui la penalizzazione venisse dimezzata, la squadra di Capuano supererebbe in un colpo solo sia la Casertana che il Benevento, ottenendo il pass diretto per le fasi nazionali. In quel caso, sarebbero la formazione di Cangelosi ad affrontare il Latina, come quinta classificata. Venerdì si saprà.