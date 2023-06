Il Lecco non è imbattibile in casa, specie ai play-off. E i precedenti col Foggia sono in equilibrio

“Contro tutto e tutti”. Il social media manager del Foggia lo ha scritto a chiare lettere sulla fan page del club rossonero. Defraudato dalla pessima direzione arbitrale di Kevin Bonacina di Bergamo per sezione d’appartenenza ma di Lecco nella sostanza, e finanche sbeffeggiato dalla imbarazzante difesa d’ufficio di Maurizio Ciampi, responsabile (in tutti i sensi) del Can C, il Foggia si appresta alla battaglia finale in quel di Lecco per cercare di prendersi la Serie B dopo lo scivolone allo Zac di martedì. Vincere è l’unica cosa che i Satanelli dovranno cercare di fare, magari per liquidare la pratica entro i 90 minuti o per arrivare ai supplementari ed eventuali rigori (con buona pace delle coronarie dei tifosi dauni).

Il “Rigamonti-Ceppi” ha il paradossale vantaggio di essere più accostabile a un "campo sportivo" che a uno "stadio". La capienza, rispetto allo Zaccheria, è risibile e ciò potrebbe generare minori pressioni psicologiche sul terreno di gioco (sintetico). Senza dimenticare che i rossoneri saranno comunque supportati da un non esiguo numero di tifosi chiamati a uno sforzo sovraumano delle corde vocali.

Il Lecco ha perso in casa quest’anno cinque volte. In Coppa Italia di Serie C contro la Juve Next Gen per 3-1 il 5 ottobre. Nella regular season contro la Pro Sesto per 2-0 il 17 settembre (gara costata la panchina a Tacchinardi) e col Trento per 2-1 il 30 ottobre. Ma, soprattutto, due volte su tre nei play-off contro il Pordenone per 1-0 e contro il Cesena per 2-1. E con l’Ancona non sono andati oltre l’uno pari. Per il resto, in campionato: 12 vittorie e cinque pareggi per 27 gol messi a segno e appena 10 subiti.

Nei sette precedenti al “Rigamonti-Ceppi” tra Lecco e Foggia vi è sostanziale equilibrio: quattro pareggi, una vittoria foggiana e due successi lombardi. L’ultima volta, in Serie C1 girone A 2007/2008, terminò 2-1 per i padroni di casa grazie ai gol messi a segno da Cortese e Savoldi su rigore che ribaltarono l’iniziale vantaggio ospite di Tisci direttamente su punizione.

Bisogna poi risalire alla cadetteria edizione 72/73 per trovare l'unico successo dei foggiani firmato da una doppietta di Zanolla. Nel 68/69, ancora in B, terminò uno pari con vantaggio dei locali di Azzimonti e pareggio rossonero di Maioli. Identico risultato nel 67/68, sempre in B, sempre con Azzimonti a portare in vantaggio i blucelesti e Traspedini a pareggiare i conti per i dauni. Nel 66/67, stavolta in Serie A, secco 3-0 per il Lecco firmato da Angelillo e da una doppietta di Clerici. Uno pari, in Serie B, nel 63/64 con vantaggio lombardo di Bertucco e pareggio pugliese di Valadè. Infine, risultato “a occhiali” nel 62/63 e sempre in cadetteria.

Arbitro dell'incontro sarà Davide Di Marco di Ciampino. Calcio d'inizio domenica 18 giugno alle 17:30. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2.