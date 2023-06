Tutti i precedenti tra Foggia e Pescara allo Zaccheria

Quindici vittorie rossonere, sette pareggi e quattro vittorie pescaresi. Questo il bilancio dei 26 precedenti tra rossoneri e biancazzurri giocati a Foggia. L’ultimo successo pescarese allo Zaccheria è quello del girone di andata, in questa stagione. Poker senza attenuanti quello subito dai foggiani allora allenati da Boscaglia contro il “delfino” allenato da Colombo. Gli altri tre successi del Pescara risalgono alla Serie C anni Cinquanta, nel 1979 in Serie B sul neutro di Napoli con reti di Barbieri per i foggiani, Di Michele e Nobili per gli abruzzesi e nella stagione 2017/2018, sempre tra i cadetti, grazie a Mancuso (Pescara allenato in quel momento da Zeman). I dauni hanno battuto l’ultima volta i pescaresi tra le mura amiche nella stagione 2009/2010 in C1, allorquando un guizzo di Millesi regalò la vittoria ai Satanelli. Nella stagione precedente, sempre in C1, Germinale e Pecchia regalarono la vittoria ai foggiani. Positivo anche il bilancio in Serie B negli anni Novanta per i rossoneri: 3-0 nell’89/90 con doppietta di Fonte e gol di Barone, rocambolesco 3-3 sul neutro di Bari nel 90-91 con reti di Casale, Baiano e Rambaudi per i rossoneri, doppietta di Bivi e rete di Fioretti per i biancazzurri. Due 1-0 in favore dei padroni di casa nel 95/96, sul neutro di Benevento, grazie alla rete di Tedesco, e nel 97/98 grazie al gol di Vukoja. Pareggio a reti bianche, invece, nel 96/97. Negli anni Ottanta, un pareggio nell’80/81 con reti di Bozzi per il Foggia e Taddei per il Pescara; 2-0 per i rossoneri nell’81/82 grazie alle marcature di Stanzione e Bordon. Favorevoli ai foggiani anche i precedenti negli anni Settanta in cadetteria con due 1-0. Nel 74/75 con autorete di Ciampoli e nel 75/76 con rete di capitan Pirazzini. Due, infine, le sfide in Serie A tra le due quadre: nel 77/78 vinse il Foggia grazie alle reti messe a segno da Pirazzini e Iorio così come fu la pattuglia di Zeman ad imporsi nel 92/93 grazie a un penalty realizzato da Biagioni.

Di seguito l'elenco completo dei precedenti tra Foggia e Pescara.

Prima Divisione Sud girone B 1928/1929

Foggia-Abruzzi Pescara 2-0 (Giustacchini x2 (Fg)

Serie C girone C 1938/1939

Foggia-Pescara 1-1 (Brandimarte (Fg); Serio (Pe)

Serie B girone C 1946/1947

Foggia-Pescara 2-1 (Catalano (Fg); Rinaldi (Pe): Mirabello su rigore (Fg)

IV Serie girone G 1954/1955

Foggia-Pescara 1-0 (Colombo (Fg)

IV Serie girone G 1955/1956

Foggia-Pescara 1-0 (Bartolini (Fg)

IV Serie girone G 1956/1957

Foggia-Pescara 1-1 (Ferrari (Pe); Buonpensiero (Fg)

Serie C girone B 1958/1959

Foggia-Pescara 0-1 (Ferrari (Pe)

Serie C girone C 1959/1960

Foggia-Pescara 0-0

Serie C girone C 1961/1962

Foggia-Pescara 2-0 (Morelli e Nocera (Fg)

Serie B 1974/1975

Foggia-Pescara 1-0 (aut.Ciampoli (Fg)

Serie B 1975/1976

Foggia-Pescara 1-0 (Pirazzini (Fg)

Serie A 1977/1978

Foggia-Pescara 2-0 (Pirazzini e Iorio (Fg)

Serie B 1978/1979

Foggia-Pescara 1-2 (Di Michele (Pe); Barbieri (Fg); Nobili (Pe) (campo neutro di Napoli)

Serie B 1980/1981

Foggia-Pescara 1-1 (Bozzi (Fg); Taddei (Pe)

Serie B 1981/1982

Foggia-Pescara 2-0 (Stanzione e Bordon (Fg)

Serie B 1989/1990

Foggia-Pescara 3-0 (Fonte, Barone e Fonte (Fg)

Serie B 1990/1991

Foggia-Pescara 3-3 (Casale (Fg); rig.Bivi (Pe); Baiano e Rambaudi (Fg); Fioretti e Bivi (Pe) (campo neutro di Bari)

Seria A 1992/1993

Foggia-Pescara 1-0 (Biagioni su rigore (Fg)

Serie B 1995/1996

Foggia-Pescara 1-0 (Tedesco (Fg) (campo neutro di Benevento)

Serie B 1996/1997

Foggia-Pescara 0-0

Serie B 1997/1998

Foggia-Pescara 1-0 (Vukoja (Fg)

Serie C1/B 2008/2009

Foggia-Pescara 2-0 (Germinale e Pecchia (Fg)

Serie C1/B 2009/2010

Foggia-Pescara 1-0 (Millesi (Fg)

Serie B 2017/2018

Foggia-Pescara 0-1 (Mancuso (Pe)

Serie B 2018/2019

Foggia-Pescara 1-1 (Deli (Fg); rig.Mancuso (Pe)

Serie C 2022/2023

Foggia-Pescara 0-4 (Lescano, Milani, Kraja, Vergani)