Foggia indenne allo "Scida" in questa stagione ma i precedenti sono a favore del Crotone

Solo il Cerignola è riuscito ad espugnare l'Ezio Scida di Crotone in questa stagione. Dimostrazione tangibile che i pitagorici hanno costruito una parte importante delle loro fortune tra le mura amiche con tredici vittorie e cinque pareggi. Appena otto le reti subite ma anche "solo" 25 messe a segno, unico dato in controtendenza rispetto alle trasferte dove di gol i rossoblù ne hanno segnati 32.

Il Foggia, in questa stagione, è uscito indenne dallo stadio crotonese e ha pure rischiato di vincerla se una sfortunata autorete di Garattoni sul finire della contesa non avesse pareggiato il vantaggio dauno siglato da Frigerio. In precedenza, il Foggia di Grassadonia ne prese quattro dal Crotone del grande ex, Giovanni Stroppa. Era la Serie B edizione 2018/2019, unico confronto in cadetteria tra due squadre che si sono sempre affrontate in Serie C. Complessivamente, i precedenti tra Crotone e Foggia sono a favore dei padroni di casa con 6 vittorie e tre pareggi. Il Foggia si è imposto a Crotone in tre circostanze: la prima nel 50/51 e poi nel 59/60 e 61/62, entrambe le volte per 1-0 e in entrambi i casi grazie al gol messo a segno da Ciccio Patino.

Di seguito l'elenco completo dei precedenti tra Crotone e Foggia

Serie C 2022/2023

Crotone-Foggia 1-1 (Frigerio (Fg); aut.Garattoni (Kr)

Serie B 2018/2019

Crotone-Foggia 4-1 (Faraoni, Firenze, Nalini, Rhoden (Kr), Mazzeo (Fg)

Serie C1/B 2008/2009

Crotone-Foggia 1-0 (Calil)

Serie C1/B 2003/2004

Crotone-Foggia 1-0 (rig.Porchia)

Serie C1/B 1998/1999

Crotone-Foggia 0-0

Serie C 1961/1962

Crotone-Foggia 0-1 (Patino)

Serie C 1959/1960

Crotone-Foggia 0-1 (Patino)

Serie C 1951/1952

Crotone-Foggia 4-1 (Colombo, Pugliese, Robotti (Kr); Di Fonte (F); Colombo (Kr)

Serie C 1950/1951

Crotone-Foggia 1-2 (Di Fonte (Fg); Robotti (Kr); Di Fonte (Fg)

Serie C 1949/1950

Crotone-Foggia 6-3 (Vigna, Piacentini (Kr); Lanciaprima (Fg); Ronchi (Kr); Geraci (Fg); Piacentini x2 (Kr); Geraci (Fg); Piacentini (Kr)

Serie C 1948/1949

Crotone-Foggia 1-1 (Spatuzzi (Fg), D’Allora (Kr)

Serie C 1947/1948

Crotone-Foggia 1-0 (Frank)