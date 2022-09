Confuso e infelice, il Foggia crolla anche a Picerno: il tempo delle riflessioni è già iniziato

Serie C Girone C

Se per Agatha Cristie tre indizi erano necessari per determinare una prova, per il Foggia due sono più che sufficienti. Due, come le sonore sberle prese dai rossoneri nelle prime due uscite di campionato. Incidenti di percorso, molto probabilmente, che sorprendono solo chi si è lasciato abbagliare dai nomi e dai proclami analizzando il percorso di costruzione della squadra con più esaltazione che raziocinio.

I k.o. Contro Latina e Picerno non sono clamorosi, malgrado le diverse ambizioni che queste ultime coltivano rispetto ai rossoneri. Perché si tratta di due squadre organizzate, con una ben definita identità di gioco, in cui tutti gli interpreti sanno che cosa fare. Lo stesso non si può dire della squadra di Boscaglia: al 'Curcio' la formazione rossonera ha palesato disagi addirittura superiori a quelli emersi nella gara di esordio. E, in tal senso, non possono non aver inciso anche i numerosi cambi effettuati dal tecnico di Gela. Rivoluzionare per quattro quinti (portiere incluso) la difesa, la rinuncia a Odjer, ma non ai tre trequartisti, sono scelte che non hanno aiutato di certo la squadra. Possono, però, aiutare il tecnico dei satanelli per l'immediato futuro. A capire, per esempio, che con un centrocampista in più la squadra ha trovato un maggiore equilibrio anche se a risultato già compromesso. Indicazioni di cui far tesoro in vista della prossima (difficile) partita, in programma tra due giorni. Chissà se basteranno.

PICERNO (4-3-3) Crespi 7; Novella 6,5 De Franco 7 Garcia 7 Guerra 6,5; Kouda 7 (35’st D’Angelo s.v.) Dettori 6,5 (25’st De Ciancio 6) Pitarresi 7; Golfo 6,5 Reginaldo 7,5 (25’st Gerardi 6) Esposito 7 (26’st De Cristofaro 6). A disposizione: Albertazzi, Finizio, Allegretto, Liurni, Santarcangelo, Pagliai, Monti, Orsi, Montesano. All. Longo 7

FOGGIA (4-2-3-1) Nobile 5; Leo 5 (26’st Garattoni 5,5) Malomo 4,5 Sciacca 5 Costa 5 (26’st Nicolao 5); Petermann 5,5 Di Noia 5 (43’st Tonin s,v,); Peralta 5 Schenetti 4,5 D’Ursi 5 (11’st Ogunseye 6); Vuthaj 6. A disposizione: Dalmasso, Di Pasquale, Chierico, Papazov, Frigerio, Peschetola, Iacoponi, Odjer. Allenatore: Boscaglia 4,5

Arbitro: Costanza di Agrigento 6

Assistenti: Valente di Roma2 6 – Bartolomucci di Ciampino 6

Nobile 5 – Un esordio non proprio indimenticabile. Può far poco sui primi due gol, ma sulla punizione di Pitarresi ha la reattività di un over 50.

Leo 5 – Lanciato dal 1', forse anche a causa della pessima prestazione del suo collega di corsia Garattoni. Si propone con una certa frequenza nelle prime battute, poi inizia la sofferenza quando gli esterni alti del Picerno trovano spazio per affondare (26’st Garattoni 5,5 – Boscaglia le prova tutte per svoltare, ivi compreso il cambio dei custodi delle due corsie. In costante proiezione offensiva, ma la qualità delle giocate è da rivedere).

Malomo 4,5 – Lo sfilacciamento della squadra lo espone a difendere su una porzione di campo titanica. E la sua fisicità diventa virtù effimera al cospetto dei rapidi attaccanti avversari. Maldestro nel tocco di mano che cagiona il penalty del 2-0. Ma anche sul primo gol (in combinazione con Sciacca) apre il campo a Reginaldo nel tentativo di applicare l'offside.

Sciacca 5 – Il primo gol del Picerno coinvolge tutta la linea difensiva che si muove come peggio non potrebbe. Reginaldo ringrazia infilandosi tra lui e Leo. Neppure in impostazione trova la parziale redenzione.

Costa 5 – Lanciato quasi a furor di popolo dopo l'ottimo segmento di gara con il Latina, crolla miseramente anche lui senza appello. Perde quasi tutti i duelli con i dirimpettai e neppure trova molti spazi per affondare (26’st Nicolao 5 – Si presenta con un cross diretto al Sasso Barisano di Matera. Venti minuti in linea con quanto visto domenica scorsa).

Petermann 5,5 – Nel primo tempo, semplicemente, il centrocampo del Foggia non esiste. Alza e di molto il baricentro senza trovare anche un accenno di intesa con Di Noia, che gli sta ad anni luce di distanza. Per il Picerno è un gioco da ragazzi trovare spazi tra le voragini profonde come quelle di via Trinitapoli. Non è un caso se le cose vanno un po' meglio quando Boscaglia passa al centrocampo a tre. Ritrova gli antichi riferimenti e la squadra un po' d'ordine, ma la gara è ormai chiusa, anche perché il suo sinistro ha la mira più che difettosa.

Di Noia 5 – Senza un uomo d'ordine come Odjer, va pure lui fuori giri e fuori posizione. Fa la mezzala-esterno anche in una mediana a due in cui i due centrali dovrebbero stare un po' più legati. Kouda affonda sistematicamente dalla sua parte e lui ci capisce sempre assai poco (43’st Tonin s,v,).

Peralta 5 – Sfortunato sul tiro salvato sulla linea da De Franco, anche se forse indugia quel tanto che basta al difensore per coprire meglio la porta. Sarà l'unico vero squillo offensivo. Il resto è tanta, troppa fuffa. Paradossalmente, le cose migliorano (ma di poco, eh) quando stringe la posizione agendo da mezzala.

Schenetti 4,5 – Male, malissimo. Sembra vivere in un mondo tutto suo, zero invenzioni, ancor meno concretezza.

D’Ursi 5 – Altro elemento difficile da inquadrare. Sembra non sapere quando restare largo e quando tagliare al centro. Resta nel limbo fino a quando Boscaglia non gli segnala che la doccia è pronta per l'uso (11’st Ogunseye 6 – Con la sua fisicità la difesa del Picerno va in affanno. Sue le due conclusioni più pericolose nella ripresa, su cui è bravo Crespi). Con Vuthaj l'intesa è possibile perché fanno cose diverse pur interpretando lo stesso ruolo. Chissà che il duo non venga riproposto, magari dall'inizio.

Vuthaj 6 – Fa più di quello che le sue caratteristiche richiederebbero. Lui che è uomo d'area, si muove su tutto il fronte alla ricerca di palloni giocabili e spazi sfruttabili, costretto com'è dalla totale mancanza di supporto di chi gli gioca alle spalle.

Boscaglia 4,5 – Cambiare sei uomini già alla seconda gara non è stata una scelta lungimirante. La squadra ha bisogno più di riferimenti e meno di esperimenti. Specialmente a centrocampo dove un elemento come Odjer sembra imprescindibile per garantirsi i necessari equilibri. E a proposito di equilibri: siamo sicuri che, allo stato attuale, non sia opportuno rinunciare ai tre trequartisti per irrobustire la mediana?