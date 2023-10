Foggia irriconoscibile, Picerno convincente: al 'Curcio' altro k.o. per i satanelli

Tre vittorie nelle ultime tre gare. È l’invidiabile score del Picerno contro il Foggia. Ai due successi della scorsa stagione, si aggiunge il rotondo 2-0 di questo pomeriggio. Un risultato meritato, per la prestazione dei lucani e per la scadente prova dei rossoneri, verosimilmente la più brutta della stagione, sicuramente la peggiore lontano dallo ‘Zaccheria’. Un Foggia pericoloso solo negli ultimi minuti della prima frazione, quando Summa ha risposto due volte ad altrettante due grandi giocate di Peralta. Troppo poco per avanzare qualche recriminazione, anche per la prova opaca dei satanelli nella ripresa. Destano perplessità, infine, le scelte di Cudini, soprattutto quelle in corso d’opera.

PRIMO TEMPO – Dal punto di vista delle azioni da gol, non è un errore sostenere che la partita del Foggia inizi negli ultimi 6 minuti (recupero incluso) della prima frazione. Quando Summa vola sulla deliziosa volée mancina di Peralta (ben imbeccato da Schenetti con un perfetto lancio orizzontale), la bilancia della pericolosità inizia a pendere nettamente dal lato rossonero. Anche perché l’estremo difensore dei lucani ci prende gusto, quando devia in angolo un’altra conclusione del dieci rossonero. Al duplice fischio il risultato non penalizza nessuno e forse è giusto così. Perché il Picerno non crea grossi pericoli alla porta di Nobile, ma tendenzialmente fa la partita. La squadra di Longo gioca bene, la manovra è quasi sempre fluida specie quando si sviluppa sul fronte destro dove agisce l’ispirato (e foggiano) De Cristofaro. Il Foggia è bravo a nullificare le buone intenzioni quando la palla comincia ad avvicinarsi all’area di rigore. Il Foggia non è rinunciatario, ma preferisce inizialmente lasciare l’iniziativa agli avversari. Cudini si affida all’esperienza di Odjer per far fronte all’assenza dello squalificato Di Noia. Il resto della formazione è identica a quella di Benevento, eccezion fatta per Peralta, che torna ad affiancare Tonin in avanti. È una partita che viaggia su ritmi sostenuti, tanto agonismo che spesso prende il sopravvento sulla qualità. Ma nonostante l’assenza di gol, è tutt’altro che noiosa.

SECONDO TEMPO – Subito due novità in casa Foggia. Riccardi e Antonacci prendono il posto di Carillo e Vezzoni. Difficile pensare a una scelta tecnica. Anche perché l’approccio alla gara dei due nuovi è piuttosto discutibile. Di certo è tutta la difesa a meritare una reprimenda di quelle pesanti sul tracciante che manda Murano indisturbato verso la porta, Rizzo è bravo a decentrarlo, ma la punta riesce comunque a metterla in mezzo per l’altrettanto indisturbato De Cristofaro che può realizzare a porta vuota. Uno a zero e partita che cambia volto pesantemente. Il Foggia fa fatica a far circolare la palla e neppure i ritmi sono quelli che servirebbero per raddrizzare il parziale. L’unica situazione interessante è su una ripartenza che vede Tonin prima indugiare sul passaggio per Schenetti, poi tentare l’assist quando forse sarebbe stato più opportuna la conclusione. Ma è un episodio, perché è sempre il Picerno a fare la partita. E a costruire i presupposti per chiuderla (ancora con De Cristofaro e Murano). Cudini lascia fuori i tre attaccanti preferendo gettare nella mischia Vacca e Martini. Più decisivi i cambi di Longo, in particolare l’innesto di Pagliai e Santarcangelo, il primo entrato in avvio di ripresa, il secondo al 40’, pochi secondi prima di realizzare il gol che chiude l’incontro con una facile inzuccata sotto porta su preciso traversone del terzino. Solo allora Cudini schiera Embalo, cambio decisamente tardivo. Vince e convince il Picerno. Per il Foggia un brutto passo falso che autorizza delle riflessioni.

Foggia-Picerno 1-0

PICERNO (4-2-3-1) Summa; Garcia, Gilli, Allegretto, Novella (1’st Pagliai); Gallo, De Ciancio (34’st Ciko); De Cristofaro (40’st Pitarresi), Albadoro (34’st Graziani), E. Esposito (40’st Santarcangelo); Murano. A disposizione: Merelli, A. Esposito, Pagliai, Ceccarelli, Biasiol, Savarese, Diop, Vitali. Allenatore: Longo

FOGGIA (3-4-1-2) Nobile; Salines, Carillo (1’st Riccardi), Rizzo; Garattoni, Odjer, Marino (26’st Martini) Vezzoni (1’st Antonacci); Schenetti (26’st Vacca); Peralta, Tonin. A disposizione: De Simone, Dalmasso, Beretta, Fiorini, Papazov, Rossi, Idrissou, Tounkara, Embalo. Allenatore: Cudini

Arbitro: Renzi di Pesaro

Assistenti: Consonni di Treviglio – Montanelli di Lecco

Quarto ufficiale: Molinaro di Lamezia

Marcatori: 11’st De Cristofaro (P), 41’st Santarcangelo (P)

Ammoniti: Marino (F), Garcia (P), Albadoro (P), Esposito (P), Salines (F)