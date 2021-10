Il Foggia non guarisce dalla pareggite: Di Pasquale replica a Pitarresi. Al 'Curcio' terzo 1-1 consecutivo

Se non è pareggite, poco ci manca. Il Foggia di Zeman inciampa anche in quel di Picerno, che conferma il suo buon momento e strappa un meritato punto. A salvare la squadra ospite è una zampata di Di Pasquale, che edulcora un’altra prova gagliarda in fase difensiva, con un gol di grande importanza. Poco esaltante, nel complesso, la prestazione dei rossoneri, lenti e poveri di idee nel primo tempo. Molto meglio la ripresa, sia per un miglior approccio della squadra che per i cambi apportati dal tecnico boemo. Situazioni che potrebbero indurlo anche a rivedere delle scelte in vista dei prossimi appuntamenti.

PRIMO TEMPO – Non saranno giunti complimenti dalla bocca di Zeman, al termine del primo tempo di Picerno. Non tanto per il risultato con il quale le due squadre sono andate all’intervallo (comunque negativo), quanto per la prestazione offerta dalla sua squadra. Un Foggia con poche idee, rese ancora più offuscate – verosimilmente – dagli spazi piuttosto angusti del campo del ‘Curcio’ di Picerno. Il boemo aveva avvisato tutti nella conferenza stampa della vigilia: gli spazi sarebbero stati pochi, anche per l’atteggiamento del Picerno di Palo, bravo ad arroccarsi e chiudere ogni tipo di varco, per poi far scattare rapide ripartenze. Dunque, la soluzione per venirne fuori è solo una: far circolare velocemente il pallone, essere rapidi di pensiero e nell’esecuzione. L’avvertimento del mister, però, non trova frutti. Il Foggia, pur tenendo il governo del possesso, non trova sbocchi su nessun fronte. Né per vie centrali, né sulle corsie. La lenta trasmissione rende molto meno stressante il lavoro del Picerno in fase passiva. La squadra di Palo, quando riparte, sa come far male, sfruttando la rapidità dei due esterni De Cristofaro e Terranova, e le invenzioni di Reginaldo, cui non fa difetto la classe, al di là di quanto dica l’anagrafe. Sarà proprio una splendida giocata di tacco del brasiliano, ad azionare la transizione di Gerardi, che in area viene affossato da Martino. Rigore che la stessa punta si fa neutralizzare da Volpe che però non può far nulla sul tap in di Pitarresi. È il 43’, l’episodio consente al Picerno di chiudere la prima frazione davanti.

SECONDO TEMPO – C’è qualcosa di buono nel Foggia sin dalle prime battute. E d’altronde, fare di peggio sarebbe difficile. La squadra di Zeman alza sensibilmente il baricentro e l’intensità del pressing, costringendo il Picerno a chiudersi ulteriormente. Non è un caso che il tasso di pericolosità delle giocate si alzi con la crescita di Curcio, dai cui piedi partono diverse potenziali occasioni. Non si può dire lo stesso di Merkaj, corpo estraneo nel primo tempo, e uno dei tre giubilati da Zeman al 10’. Dentro Di Jenno, Rizzo Pinna e Vigolo. Il boemo, dunque, si affida al doppio centravanti per dare pesantezza al reparto avanzato e tentare di aumentare le ansie della retroguardia avversaria. Ma il gol lo segna Di Pasquale, un minuto dopo il triplo cambio, sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il difensore è lesto a raccogliere la sponda di Curcio e a battere Viscovo. A quel punto, è un monologo rossonero. Il Foggia produce, ma di occasioni clamorose non se ne vedono. Zeman perde anche Rocca, azzoppato da un’entrataccia di Terranova.

Tra i satanelli si apprezza lo spirito volitivo di Vigolo, che impegna l’estremo difensore avversario con un destro dalla distanza dopo aver sottratto il pallone a un disattento Allegretto. Le ansie crescenti di Palo si evidenziano nei cambi conservativi (De Marco per Reginaldo e Dettori per Gerardi). Ma con lo scorrere dei minuti vengono meno anche le energie tra i rossoneri. Finisce 1-1.