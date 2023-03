Cerignola ko a Picerno. E domenica c'è il Foggia

Serie C Girone C

L'Audace Cerignola di mister Pazienza cade a Picerno dove i padroni di casa degli ex Gonnelli e De Cristofaro si impongono con il più classico dei risultati. Succede tutto nella ripresa: al 5' Esposito di testa sfrutta al meglio un traversone di Pagliai. Al 90' torna al gol Albadoro. L'attacante, che non segnava da due anni e che nella scorsa stagione è rimasto totalmente fermo, sfrutta uno svarione di Ruggiero e si invola verso la porta difesa da Saracco che viene beffato da un pallonetto. Una sconfitta che non ci voleva per i "cicognini", specie perché il Pescara ha perso contro il Messina e il Foggia, stasera, potrebbe allungare il passo vincendo allo Zac contro il Monopoli. E domenica al "Monterisi" ci sarà proprio il derby contro i Satanelli, assetati di punti utili per agganciare il terzo posto e vogliosi di vendicare l'onta della sconfitta subita all'andata. Nel frattempo, il Picerno supera i rossoneri in classifica a 50 punti. Cerignolani sesti a 48, pescaresi terzi a 52.

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi, Gonnelli, Garcia, Pagliai, Guerra, Gallo, De Cristofaro, Kouda (17′ st Setola), Esposito (35′ st Ferrani), Ceccarelli (25′ st D’Angelo), Santarcangelo (17′ st Albadoro). A disp: Rossi, Gammone, Allegretto, Monti, Golfo, Novella. All. Emilio Longo

A. CERIGNOLA (5-3-2): Saracco, Capomaggio, Coccia (12′ st Russo), D’Ausilio, Ligi, Achik, Sain Maza (12′ st Ruggiero), Samele, Tascone (22′ st Olivera), Blondet (22′ st Bianco), Langella (34′ st Righetti). A disp: Fares, Trezza, Allegrini, Mengani, Giofrè. All. Michele Pazienza



ARBITRO: Mattia Caldera (Sez. di Como)

ASSISTENTI: Franck Loic Nana Tchato (Sez. Aprilia) – Stefano Franco (Sez. Padova)

QUARTO UFFICIALE: Lorenzo Maccarini (Sez. di Arezzo)

MARCATORI: 5′ st Esposito (P), 45′ st Albadoro

AMMONITI: De Cristofaro, Ceccarelli, Samele.



NOTE: paganti 248, incasso di 1955.50 € euro. Angoli: 4-2. Recupero: 2′ pt – ‘ st.