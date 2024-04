Ciko all'ultimo respiro: il Cerignola cade a Picerno, sfuma l'aggancio alla zona playoff

Non si contano più ormai i punti persi dal Cerignola nei minuti finali. A Picerno arriva l'ennesima beffa. Il gol di Ciko al 95' stavolta è costato un pareggio che avrebbe consentito agli ofantini di raggiungere Foggia e Sorrento al decimo posto. Invece la squadra di Raffaele resta indietro di un punto dai campani e dai satanelli, a tre gare dal termine della regular season.

Agli ofantini non è bastato il gol di Vuthaj su rigore al 6' della ripresa, in risposta al vantaggio firmato al 26' del primo tempo da bomber Murano, tornato al gol dopo quasi due mesi. L'attaccante è stato determinante anche nell'azione del gol vittoria: suo il palo di testa, che ha poi condotto al tap-in vincente di Ciko.

La squadra di Raffaele fallisce l'ennesima chance per riappropriarsi del decimo posto, attualmente l'ultimo disponibile per raggiungere i playoff. Per raggiungere l'obiettivo restano tre gare, tutte piuttosto complicate: domenica prossima al 'Monterisi' arriverà la Virtus Francavilla, in piena lotta per evitare la retrocessione diretta. Seguirà il derby con il Foggia, che potrebbe rappresentare un vero e proprio spareggio per un posto nei playoff. Chiusura contro il Giugliano (attualmente in settima posizione), che potrebbe ancora essere in lotta per qualificarsi direttamente al secondo turno dei playoff del girone C.