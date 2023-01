Il Foggia a Pescara per vendicare l'onta del poker subito all'andata

Pescara crocevia della stagione. All’Adriatico, infatti, il Foggia di mister Gallo dovrà dimostrare di aver superato definitivamente l’inizio traumatico del 2023, già parzialmente archiviato domenica scorsa contro il Potenza. Che però era poca cosa rispetto ai “delfini”, stabilmente terzi in classifica, ma che pure hanno vinto solo due volte (di cui solo una in casa) nelle ultime nove gare di campionato.

Gli abruzzesi di mister Alberto Colombo hanno 42 punti in classifica, ben dieci in più dei Satanelli, frutto di 13 vittorie e tre pareggi. Sette le sconfitte subite, di cui ben 6 nelle ultime nove partite, per un totale di 34 gol fatti (terzo miglior attacco del girone) e 24 subiti. Un torneo fin qui dai due volti per i pescaresi che hanno costruito le loro fortune nelle prime 14 giornate di campionato. Un periodo in cui, a parte la sconfitta di misura contro il Crotone in casa, il Pescara mise in cascina ben undici vittorie e due pareggi. Poi il netto cambio di passo con tre sconfitte di fila, una vittoria, altre due sconfitte consecutive e le ultime tre gare in cui si è vinto solo con la Viterbese, fanalino di coda del girone C, peraltro di misura grazie a una magia del “baby” Delle Monache al novantesimo nell’ultimo turno di campionato. Insomma: tutt’altra musica rispetto alla roboante vittoria dell’andata allo Zaccheria, complice un Foggia inesistente all’epoca allenato da Boscaglia, firmata da Lescano, Milani, Kraja e Vergani. Tra le mura amiche, finora, i pescaresi hanno vinto 6 volte, pareggiato due incontri e perso in quattro circostanze per un totale di 14 reti realizzate e 12 subite. Due dettagli rilevanti sono quelli per cui, ad oggi, il Pescara ha perso più in casa che fuori e segnato di più in trasferta che davanti al proprio pubblico.

Cannoniere degli abruzzesi è l’attaccante Lescano con otto centri. Seguono il compagno di reparto Cuppone e l’esperto centrocampista Mora con cinque gol ciascuno. Quattro reti per l’attaccante Vergani, tre per il difensore Cancellotti. Una ciascuno per i difensori Brosco e Milani; i centrocampisti Aloi, Gyabuaa e Kraja; gli attaccanti Delle Monache, Desogus e Kolaj.

Mercato di gennaio fin qui sonnacchioso per i “delfini” che hanno definito il solo ingaggio dello slovacco Mesik in difesa. Hanno salutato il difensore De Marino, passato alla Virtus Francavilla, e il centrocampista Crecco (autore di un gol), ceduto al Taranto.

Arbitro dell’incontro sarà Mario Perri di Roma 1. Calcio d’inizio domenica alle 14:30.

Di seguito l’attuale rosa del Pescara. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 23esima giornata.

PESCARA – Allenatore: Alberto Colombo

PORTIERI

31 - Andrea D’Aniello (Confermato – 2003) (0/-0)

22 - Alessandro Plizzari (Confermato – 2000) (19/-18)

1 - Daniele Sommariva (Confermato – 1997) (5/-6)



DIFENSORI

18 - Matija Boben (Confermato – 1994) (17/0)

13 - Riccardo Brosco (Confermato – 1991) (21/1)

29 - Tommaso Cancellotti (Confermato – 1992) (22/3)

3 – Alessandro Crescenzi (Confermato – 1991) (11/0)

28 - Gianmarco Ingrosso (Confermato – 1989) (11/0)

24 – Ivan Mesik (Proveniente dal Nordsjaelland – 2001) (0/0)

2 - Lorenzo Milani (Confermato – 2001) (20/1)

23 - Fabio Pellacani (Confermato – 1998) (2/0)

72 - Matteo Saccani (Confermato – 2001) (2/0)



CENTROCAMPISTI

8 - Salvatore Aloi (Confermato – 1996) (17/1)

14 - Marco D’Aloia (Confermato – 2001) (0/0)

88 - Gianluca Germinario (Confermato – 2002) (3/0)

6 - Emmanuel Gyabuaa (Confermato – 2001) (20/1)

20 - Erdis Kraja (Confermato – 2000) (20/1)

19 - Luca Mora (Confermato – 1988) (22/5)

5 - Luca Palmiero (Confermato – 1996) (17/0)



ATTACCANTI

27 - Luigi Cuppone (Confermato – 1997) (23/5)

11 - Marco Delle Monache (Confermato – 2005) (15/1)

21 - Jacopo Desogus (Confermato – 2002) (18/1)

7 - Aristidi Kolaj (Confermato – 2001) (17/1)

10 - Facundo Lescano (Confermato – 1996) (19/8)

39 - Lubomir Tupta (Confermato – 1998) (14/0)

9 - Edoardo Vergani (Confermato – 2001) (18/4)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

17 - Davide De Marino (D) (Proveniente dal Pisa e poi ceduto al Monopoli – 2000) (3/0)

26 - Luca Crecco (C) (Proveniente dal Vicenza e poi ceduto al Taranto – 1995) (5/1)



FUORI LISTA

Simone Madonna (C) (Confermato – 2000) (0/0)