Tradizione sfavorevole al Foggia all'Adriatico

Solo cinque volte il Foggia è tornato da Pescara con il bottino pieno nei 25 precedenti in casa degli abruzzesi. E l’ultima volta risale addirittura alla stagione 92/93 in Serie A quando i Satanelli di Zeman si imposero per 4-2. In massima serie, peraltro, i rossoneri vinsero anche nella stagione 77/78. Per il resto due vittorie in Serie C e una in quarta serie che si perdono nella notte dei tempi. Biancazzurri nettamente avanti con 17 vittorie mentre in sole tre circostanze Pescara-Foggia è terminata in parità. I pescaresi, in alcuni casi, hanno vinto contro i dauni con risultati pesanti, e sempre in Serie B, come il 5-1 nel 2017/2018, il 4-0 nel 96/97, il 3-2, ribaltando lo 0-2 iniziale dei foggiani, nel 95/96 e il 4-1 della stagione 78/79.

Di seguito l'elenco dei precedenti tra Pescara e Foggia

Prima Divisione Sud girone B 1928/1929

Abruzzi Pescara-Foggia 2-0 (Florio, Pellegrini)

1938/1939 – Serie C

Pescara-Foggia 3-2 (Guarnieri (Pe); Zappaterra (Fg); Carta (Pe); Guarnieri (Pe)

1946/1947 – Serie B

Pescara-Foggia 4-0 (Rinaldi x2; Romagnoli su rigore; Rinaldi)

IV Serie girone G 1954/1955

Pescara-Foggia 2-1 (Palpacelli (Pe); Risos (Fg); Ferrari (Pe)

IV Serie girone G 1955/1956

Pescara-Foggia 1-0 (Cuoghi)

IV Serie girone G 1956/1957

Pescara-Foggia 0-1 (Della Rocca)

1958/1959 – Serie C girone B

Pescara-Foggia 1-1 (Ferrari (Pe); Della Rocca (Fg)

1959/1960 – Serie C girone C

Pescara-Foggia 1-2 (Nocera (Fg); Panattoni (Fg); Masoni su rigore (Pe)

1961/1962 – Serie C girone C

Pescara-Foggia 0-1 (Morelli)

1974/1975 – Serie B

Pescara-Foggia 2-0 (Zucchini; Lopez)

1975/1976 – Serie B

Pescara-Foggia 2-1 (Bordon (Fg); Zucchini (Pe); Repetto (Pe)

1977/1978 – Serie A

Pescara-Foggia 1-2 (Zucchini (Pe); Bordon (Fg); Iorio (Fg)

1978/1979 – Serie B

Pescara-Foggia 4-1 (Zucchini (Pe); Di Michele x2 (Pe); aut.Bacchin (Pe); Libera su rigore (Fg)

1980/1981 – Serie B

Pescara-Foggia 3-2 (Di Michele x2 (Pe); Tivelli (Fg); Bozzi (Fg); Taddei (Pe)

1981/1982 – Serie B

Pescara-Foggia 1-1 (Nobili (Pe); Musiello (Fg)

1989/1990 – Serie B

Pescara-Foggia 2-1 (Bruno (Pe); Gasperini (Pe); Barone (Fg)

1990/1991 – Serie B

Pescara-Foggia 2-0 (Zago; Fioretti)

1992/1993 – Serie A

Pescara-Foggia 2-4 (aut.Nobile (Fg); Sciacca (Fg); Roy (Fg); Bresciani (Fg); Allegri (Pe); Bivi (Pe)

1995/1996 – Serie B

Pescara-Foggia 3-2 (Consagra (Fg); Bresciani (Fg); Palladini (Pe); Giampaolo (Pe); Carnevale (Pe)

1996/1997 – Serie B

Pescara-Foggia 4-0 (Giampaolo; Giampaolo su rigore; Greco; Sullo)

1997/1998 – Serie B

Pescara-Foggia 1-0 (Cammarata)

2008/2009 – Serie C1/B

Pescara-Foggia 1-0 (Bazzani – Giocata a Vasto)

2009/2010 – Serie C1/B

Pescara-Foggia 0-0

2017/2018 – Serie B

Pescara-Foggia 5-1 (Pettinari x2, Benali, Mancuso, Pettinari; Gerbo (Fg)

2018/2019 – Serie B

Pescara-Foggia 1-0 (Gravillon)