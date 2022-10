Cerignola all’esame Pescara per confermarsi bestia nera delle grandi

Serie C Girone C

Impegno decisamente ostico per il Cerignola che, sabato alle 14:30, dovrà vedersela contro il Pescara all’Adriatico contro un avversario blasonato, accreditato a inizio stagione come una delle cinque teste di serie. Complici le debacle di Avellino e Foggia, i pescaresi stanno andando anche meglio del previsto. Terzo posto a 20 punti frutto di 6 vittorie e due pareggi. Una sola sconfitta finora subita dagli abruzzesi per un totale di 17 gol fatti e solo 6 subiti.

Cannoniere della squadra è l’attaccante Lescano con cinque reti, seguito dal compagno di reparto Cuppone e dal mediano e capitano Mora con tre centri ciascuno. Una rete a testa per il difensore Cancellotti, i centrocampisti Aloi, Crecco, Kraja e Milani e per l’attaccante Vergani. Il Pescara si è anche contraddistinto per il tennistico 6-0 rifilato alla Vis Pesaro in Coppa Italia di Serie C. A segno Kolaj e Delle Monache due volte ciascuno assieme a Tupta e Cuppone.

I biancazzurri si sono affidati all’ex Monopoli Alberto Colombo in panchina e hanno praticamente rivoluzionato il loro organico rispetto alla passata stagione. Cancellotti e l’ex Foggia Ingrosso in difesa con l’under Delle Monache in attacco, infatti, sono gli unici confermati rispetto allo scorso torneo disputato nel girone B di Serie C. Tra i tanti nuovi arrivi spiccano quelli di Plizzari dal Lecce e Sommariva dal Monza tra i pali; Boben dal Livorno, Brosco dal Vicenza e l’ex Cremonese Crescenzi (un ritorno avvenuto nei giorni scorsi) in difesa; Aloi dall’Avellino, Crecco dal Vicenza, Kraja dal Lecco, Milani dal Pontedera, Mora dallo Spezia e Palmiero a centrocampo dal Cosenza; Cuppone dal Potenza, Lescano dall’Entella, Tupta dallo Slovan Liberec e Vergani dalla Salernitana in attacco.

Di seguito l’attuale rosa del Pescara. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

PESCARA – Allenatore: Alberto Colombo

PORTIERI

31 - Andrea D’Aniello (Proveniente dal Cagliari – 2003) (29/-34 nella Primavera)

22 - Alessandro Plizzari (Proveniente dal Lecce – 2000) (3/-3)

1 - Daniele Sommariva (Proveniente dal Monza – 1997) (0/-0)



DIFENSORI

18 - Matija Boben (Proveniente dalla Ternana – 1994) (25/0)

13 - Riccardo Brosco (Proveniente dal Vicenza – 1991) (26/1)

29 - Tommaso Cancellotti (Confermato – 1992) (30/1)

3 – Alessandro Crescenzi (Proveniente dalla Cremonese – 1991) (21/0)

17 - Davide De Marino (Proveniente dal Pisa – 2000) (1/0 nella Primavera)

28 - Gianmarco Ingrosso (Confermato – 1989) (28/0)

23 - Fabio Pellacani (Proveniente dal Virtus Verona – 1998) (31/5)

72 - Matteo Saccani (Proveniente dalla Vis Pesaro – 2001) (36/1)



CENTROCAMPISTI

8 - Salvatore Aloi (Proveniente dall’Avellino – 1996) (32/3)

26 - Luca Crecco (Proveniente dal Vicenza – 1995) (31/1)

88 - Gianluca Germinario (Proveniente dal Chisola – 2002) (*/*)

6 - Emmanuel Gyabuaa (Proveniente dal Perugia – 2001) (6/0)

20 - Erdis Kraja (Proveniente dal Lecco – 2000) (33/3)

2 - Lorenzo Milani (Proveniente dal Pontedera – 2001) (35/4)

19 - Luca Mora (Proveniente dalla Spal – 1988) (25/0)

5 - Luca Palmiero (Proveniente dal Cosenza – 1996) (29/0)



ATTACCANTI

27 - Luigi Cuppone (Proveniente dal Potenza – 1997) (14/8 + 5/0 nel Cittadella)

11 - Marco Delle Monache (Confermato – 2005) (4/0)

21 - Jacopo Desogus (Proveniente dal Cagliari – 2002) (1/0 + 24/10 nella Primavera 2021/2022)

7 - Aristidi Kolaj (Proveniente dall’Alessandria – 2001) (20/1)

10 - Facundo Lescano (Proveniente dal Vrtus Entella – 1996) (32/10)

39 - Lubomir Tupta (Proveniente dallo Slovan Liberec – 1998) (22/4)

9 - Edoardo Vergani (Proveniente dalla Salernitana – 2001) (6/0)

FUORI LISTA

Marco D’Aloia (C) (Proveniente dal Latina – 2001) (4/0)