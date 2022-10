Un gol per tempo e il Pescara batte il Cerignola

Serie C Girone C

Un risultato che poteva essere preventivabile. Non è certo dall'Adriatico che il treno per la salvezza dell'Audace Cerignola di mister Michele Pazienza doveva obbligatoriamente fare tappa. E così è stato. Passa il Pescara, adesso seconda forza del torneo, e lo fa con un gol per tempo. Finisce così con il più classico dei risultati un match che i padroni di casa, tuttavia, riescono a sbloccare solo verso la fine della prima frazione dagli undici metri con il loro capocannoniere, Lescano, al minuto 40. Il raddoppio arriva nella ripresa grazie a Vergani che, al 68', su assist di Crescenzi, con un gran tiro a incrociare infila alla destra del portiere. I gialloblu, che nell'ultimo mese hanno vinto una sola volta, saranno quindi chiamati a rifarsi domenica prossima contro la Turris dell'ex Foggia Padalino al "Monterisi" in un match che si preannuncia nient'affatto facile. Nel frattempo i cerignolani continuano comunque a mantenere un buon margine di vantaggio sulla zona play-out.

PESCARA - Plizzari; Cancellotti, Ingrosso, Boben, Crescenzi (86' De Marino); Aloi (76' Gyabuaa), Palmiero (62' Kraja), Mora; Desogus (76' Delle Monache), Cuppone; Lescano (62' Vergani). In panchina: Sommariva, D’Aniello, Kolaj, Crecco, Tupta, Saccani, Germinario. Allenatore: Alberto Colombo

AUDACE CERIGNOLA - Saracco; Blondett, Capomaggio, Ligi; Russo, Sainz-Maza (62' Achik), Bianco (73' Langella), Ruggiero (62' Tascone), D’Ausilio (73' Neglia); D’Andrea, Malcore (90' Vitali). In panchina: Fares, Trezza, Olivera, Allegrini, Inguscio, Botta, Farucci, Basile. Allenatore: Michele Pazienza

Reti: 40' pt Lescano, 23' st Vergani

Ammoniti: Blondett (AC); Palmiero (Pe); Malcore (AC); Recupero: 1' pt, 4' st

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa. Assistenti: Nicola Tinello di Rovigo e Veronica Martinelli di Seregno. Quarto uomo: Erminio Cerbasi di Arezzo.