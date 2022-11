Il Foggia contro il Monterosi per scacciare le troppe nubi che ormai si addensano

Serie C Girone C

Il Foggia che non trova pace deve trovare assolutamente i tre punti in quel di Viterbo contro il Monterosi alle 14:30. Non sarà facile perché di contraccolpi psicologici, la pattuglia di mister Gallo, ne sta subendo a ripetizione: dall’avvio di campionato disastroso costato il posto a Boscaglia alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto patron Canonico. Dall’incredibile rimonta subita domenica scorsa nel derby contro il Cerignola allo Zac alle dimissioni del “diesse” Lauriola fino al reintegro in società del tandem Pintus-Pelusi con annessi scenari di svolte societarie che, magari, potrebbero vedere Nicola Canonico passare la mano. Insomma: i Satanelli, al limite della zona play-off, devono cercare di mettere distanza sulle inseguitrici, magari rosicchiando qualche posizione in più in classifica.

La prima inseguitrice è proprio il Monterosi di Leonardo Menichini, a 16 punti come Virtus Francavilla e Taranto e a due lunghezze di distanza dai rossoneri, proveniente da tre sconfitte di fila. Quattro vittorie, quattro pareggi e 6 sconfitte per un totale di 21 gol messi a segno e altrettanti subiti, rappresentano lo score dei laziali. In Coppa Italia fuori al primo turno contro il Montevarchi vittorioso per 1-0.

Cannoniere della squadra è l’attaccante Costantino con 6 centri, la metà dei quali messi a segno alla prima di campionato contro il Cerignola. Quattro gol per il trequartista Carlini, tre per l’ex Di Paolantonio (elemento lasciato andar via con troppa leggerezza), due ciascuno per l’attaccante Santarpia e il centrocampista Lipani. Un centro a testa per il difensore Mbende, i centrocampisti Parlati, Tolomello e Verde.

Monterosi-Foggia sarà la seconda sfida tra le due squadre. Nella passata stagione, alla prima di campionato, terminò 0-0.

Arbitro dell’incontro sarà Simone Gauzolino di Torino.

Di seguito l’attuale rosa del Monterosi. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

MONTEROSI – Allenatore: Leonardo Menichini

PORTIERI

1 - Marco Alia (Confermato – 2000) (26/-22)

22 - Umberto Basile (Confermato – 2000) (0/-0)

12 - Giacomo Moretti (Proveniente dalla Lazio – 2003) (16/-13 nella Primavera)



DIFENSORI

6 - Lorenzo Borri (Confermato – 1997) (22/0)

3 - Damiano Cancellieri (Confermato – 2001) (28/1)

29 - Francesco D’Antonio (Confermato – 2000) (5/0 + 0/0 nel Pontedera)

95 - Alessandro Di Renzo (Proveniente dall’Ancona – 2000) (31/0)

15 - Pietro Giordani (Proveniente dal Frosinone – 2002) (13/0 nella Primavera)

33 - Emmanuel Mbende (Confermato – 1996) (30/3)

19 - Danilo Piroli (Confermato – 1989) (21/0)

16 - Angelo Tartaglia (Confermato – 1992) (19/0)



CENTROCAMPISTI

8 - Riccardo Burgio (Proveniente dal Messina – 2001) (1/0 + 6/0 nel Piacenza)

73 - Luigi Cirone (Proveniente dal Foligno – 2002) (4/0)

92 - Alessandro Di Paolantonio (C) (Proveniente dal Foggia – 1992) (14/1 + 16/0 nel Monterosi)

7 - Matteo Gasperi (Proveniente dall’Ancona – 1997) (31/0)

24 - Jacopo Lipani (Proveniente dal Virtus Entella – 2001) (16/0)

18 - Samuele Parlati (Confermato – 1997) (32/2)

30 - Filippo Tolomello (Proveniente dal Milan – 2002) (22/1 nella Primavera)

14 - Francesco Verde (Confermato – 2000) (27/2)



ATTACCANTI

10 - Massimiliano Carlini (Proveniente dal Catanzaro – 1986) (34/6)

9 - Rocco Costantino (Confermato – 1990) (24/13)

23 - Davide Di Francesco (Proveniente dal Campobasso – 2001) (19/4)

20 - Vincenzo Liga (Proveniente dalla Sancataldese – 2003) (29/4)

17 - Alessandro Rossi (Proveniente dal Monopoli – 1997) (11/0 + 0/0 nella Lazio)

11 - Antonio Santarpia (Proveniente dal Taranto – 2000) (30/2)