Costantino show, tre gol in 35 minuti. Esordio da incubo per il Cerignola contro il Monterosi

Prima di campionato da incubo per l'Audace Cerignola che esce con le ossa rotte dalla trasferta di Pontedera con il Monterosi. L'esordio in Serie C dopo 85 anni di assenza è pessimo con tre gol incassati in 35 minuti ad opera del bomber Rocco Costantino che va a segno dopo due giri di lancetta, al 17' e al 35' e si porta, come da tradizione, il pallone a casa. Una disfatta per certi aspetti inspiegabile per proporzioni e per lasso di tempo in cui è maturata. Questo, nonostante mister Pazienza avesse scelto una formazione largamente composta da calciatori che la Serie C sanno cos'è.

"E' andato tutto storto, non solo per il risultato ma anche per la prestazione - ha commentato Michele Pazienza a fine gara - Abbiamo pagato in pieno l'impatto con la categoria. Una sconfitta che, però, sono sicuro ci aiuterà a crescere. Sapevamo che non sarà facile, sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato. Sono sincero: non mi aspettavo io per primo un impatto così forte. Questa partita ci insegna tanto e ci aiuta a lavorare ancora di più. Martedì analizzeremo tutte le cose che non sono andate per il verso giusto, e ce ne sono parecchie. Mi prendo le responsabilità per questa prestazione e per il risultato che ne è scaturito. Non siamo questi e non saremo quelli di oggi. Già da domenica prossima dovremo dimostrare che quanto accaduto oggi non si ripeterà più. Il nostro obiettivo è la salvezza e non ci possiamo permettere, ad esempio, di perdere tutte le seconde palle come accaduto nel primo tempo dove i nostri avversari sono sempre arrivati prima di noi. Domenica al "Monterisi" davanti al nostro pubblico dobbiamo dare una risposta contro il Giugliano. Lo dobbiamo ai nostri tifosi ai quali chiedo scusa per quanto accaduto oggi".

MONTEROSI - Alia, Cancellieri, Borri, Mbende, Piroli; Parlati, Lipani, Verde; Carlini, Costantino, Rossi. In panchina: Moretti, Basile, Gasperi, Burgio, Santarpia, Giordani, Tartaglia, Liga, Di Francesco, D'Antonio, Tolomello, Cirone, Ferreri, Di Renzo. Allenatore: Leonardo Menichini

AUDACE CERIGNOLA - Saracco; Coccia, Allegrini, Gonnelli, Russo; Langella, Capomaggio, Tascone; Neglia, Malcore, Sainz-Maza. In panchina: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Inguscio, D'Ausilio, Botta, D'Andrea, Achik, Mancarella, Farucci, Vitali, Giofrè. Allenatore: Michele Pazienza