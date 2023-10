Il Cerignola riparte con un tris: Tascone, Leonetti e D'Andrea stendono il Monterosi

Serie C Girone C

Una stagione fa arrivò lo stesso punteggio, ma a vincere fu la squadra di casa. Era l'esordio in serie C dopo oltre ottant'anni per l'Audace Cerignola. L'inizi choc fu però seguito da una stagione al di sopra di ogni aspettativa.

Stavolta, però, il 3-0 in casa del Monterosi lo conquista proprio la formazione ofantina. Una vittoria fondamentale perché spezza la pareggite che aveva colpito la squadra di Tisci, a secco anche di gol nelle ultime tre sfide. La rete di Tascone al 2' ha subito messo in discesa la partita per gli ofantini; bella l'azione nata da una percussione sulla sinistra di D'Ausilio conclusasi con un perfetto cross che il centrocampista ha tradotto in gol con un preciso destro. Dopo essere andati vicini al raddoppio in due occasioni, gli ofantini hanno trovato il raddoppio con Leonetti che ha raccolto un'altra palla giunta da sinistra dallo scatenato D'Ausilio.

In pieno recupero è arrivato il terzo gol di D'Andrea con un bel colpo di testa su traversone di Ruggiero. Il Cerignola conquista la seconda vittoria in campionato, mantenendo l'imbattibilità (unica squadra del girone insieme alla Juve Stabia). Prossimo appuntamento al 'Monterisi' dove la squadra di Tisci riceverà il Latina.