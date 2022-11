Foggia "corsaro" a Monopoli negli ultimi cinque derby consecutivi

Serie C Girone C

Per quel che concerne i precedenti tra le due squadre, certamente non è il segno X a prevalere. Su nove incontri finora disputati sono ben 6 le vittorie rossonere, tre quelle dei padroni di casa, tutte ottenute in C1 negli anni Ottanta e per tre stagioni di fila dall’84/85 all’86/87. Prima vittoria dauna nell’87/88 poi un pareggio nella stagione successiva, sempre in C1. Infine i rossoneri mietono cinque successi di fila dal 2012/2013, unico incontro tra le due squadre in Serie D. Nella passata stagione fu Petermann a castigare i biancoverdi.

Di seguito l'elenco dei precedenti tra Monopoli e Foggia.