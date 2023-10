Nobile fa e disfa, il Foggia sfiora un altro colpo in trasferta: a Monopoli finisce 2-2

Pari e patta. Il derby con il Monopoli porta al Foggia il sesto risultato utile consecutivo. Se sia un punto guadagnato o due persi dipende dalla prospettiva. La rimonta in tre minuti grazie alla quale i rossoneri sono andati all'intervallo sopra di un gol ha alimentato la speranza che potesse giungere la terza vittoria di fila. Ma poi c'è stata la ripresa, in cui la squadra di Cudini è stata praticamente mai pericolosa dalle parti di Perina, mostrando un passo indietro dal punto di vista del gioco. Un vecchio detto recita che quando non si è in grado di vincere, è opportuno cercare almeno di non perdere. Il Foggia lo ha seguito quasi alla lettera.

PRIMO TEMPO – Tre minuti e poco più. Il tempo che impiega il Foggia per rovesciare risultato e stati d’animo. Un uno due potenzialmente devastante a fine frazione è quel che a una squadra già emotivamente fragile come il Monopoli non dovrebbe accadere. Mentre è tutto ciò che fortifica il morale di una squadra (il Foggia) che sa che cosa voglia dire vivere un buon momento. Episodi e giocate di qualità, c’è un po’ di tutto nelle due marcature rossonere, in risposta alla bella azione in velocità con la quale il Monopoli ha invece costruito il vantaggio a un giro di lancette dalla mezz’ora. Ma partiamo dal principio: Rizzo e Garattoni sono ancora out (malgrado clinicamente guariti), per cui Cudini decide di riportare Di Noia a centrocampo e di far esordire Riccardi anche in campionato. Si torna al 4-3-1-2 con Salines e Antonacci a presidio delle corsie, e i soliti Martini e Marino a completamento della mediana. Davanti, è Peralta ad affiancare Tonin, con Schenetti delegato alla rifinitura. Tomei, in barba alle voci sulla instabilità della panchina, non rinuncia ai suoi principi: spazio al 4-2-3-1 con il trio Borello-Starita-D’Agostino alle spalle di Santaniello. Qualche apprensione al Foggia quei quattro la creano. Nel bilancio del primo tempo, al di là dei gol, è sicuramente Nobile il portiere più impegnato: e se la risposta su Vassallo – sugli sviluppi di un corner -all’11’ è quasi da normale amministrazione, quella sulla girata sotto porta di Starita (al 27’) è un capolavoro di reattività. Nulla può, invece, sulla incornata sotto porta di D’Agostino, che anticipa Salines e raccoglie alla perfezione l’inserimento sulla destra di Iaccarino. Non è un caso se le azioni migliori nascano proprio lì. Il Monopoli intuisce le debolezze difensive di Antonacci, spesso preso alle spalle. Il Foggia fa quasi sempre la partita, ma la pericolosità offensiva è (come di consueto) bassa. Almeno fino al 42’, quando Schenetti è bravo a controllare un pallone sporco giuntogli da Tonin, e a gelare Perina con un beffardo tocco d’esterno. Gol che ha l’effetto dell’elettroshock per il Monopoli, che accusa gli effetti collaterali, e becca pure il secondo gol. Schenetti e Tonin si scambiano il favore: l’imbucata dell’ex Entella è una delizia, che Tonin traduce in gol con freddezza degna del numero che gli si agita sulla schiena.

SECONDO TEMPO – Il Monopoli ha solo un modo per (ri)cambiare la storia del match: provare subito a segnare. Detto fatto. Il gol arriva, anche se ci mette del suo la squadra di Cudini. L'uscita di Nobile è del tutto inopportuna a tal punto da disorientare anche Salines che perde il vantaggio su Starita, il quale uccella entrambi con un beffardo lob in semirovesciata. È il sesto minuto della ripresa, il che alimenta le speranza tra i calciatori di Tomei, che quella di stasera sia la gara giusta per cancellare lo zero dalla casella delle vittorie. Gli auspici sono tutt'altro che illegittimi, perché il Foggia si riscopre fragile dietro e improvvisamente povero di idee quando c'è da gestire la palla. Di fatto, a ogni recupero di palla non fa seguito lo sviluppo di una trama degna di questo nome, ma solo il lancio lungo, mai preciso e comunque illogico vista l'assenza di una torre in avanti. Fortuna che il Monopoli difetti in precisione lì davanti, malgrado Starita resti ispiratissimo al pari del giovane Iaccarino. Cudini decide di metter mano al suo undici al 25', quando richiama Riccardi per Vezzoni, riproponendo il 3-5-2 di domenica scorsa, con Di Noia arretrato in difesa sul centrosinistra. A quel punto la squadra sembra ritrovare un barlume di equilibrio, ma non si riesce a risolvere l'altro problema, la totale assenza di qualità nel palleggio e nella proposta offensiva. Desta perplessità la rinuncia ai giovani di gamba e finezza di tocco Rossi e Fiorini, così come quella di Embalo, al quale il tecnico preferisce l'improduttivo Idrissou (dentro per Tonin), inserito nei minuti finali con Vacca e Odjer per Marino e Schenetti. Scelte che denunciano quasi la voglia di accontentarsi del pareggio, più che il tentativo di vincerla. Ma forse, considerando la scarsa qualità della prestazione dei suoi, è meglio così.

Monopoli-Foggia 2-2: il tabellino

MONOPOLI (4-2-3-1) Perina; Hamlili, Fazio, Cargnelutti, Ferrini (34’st Fornasier); Vassallo (30’st De Santis), Iaccarino; Borello (43’st Peschetola), Starita, D’Agostino (30’st Riccardi); Santaniello (30’st Spalluto). A disposizione: Alloj, Bosit, Sorgente, Di Benedetto, Angileri, Cristallo, Simone, De Santis, Mazzotta. Allenatore: Tomei

FOGGIA (4-3-1-2) Nobile; Salines, Riccardi (25’st Vezzoni), Carillo, Antonacci; Martini, Marino (41’st Vacca), Di Noia; Schenetti (41’st Odjer); Peralta, Tonin (41’st Idrissou). A disposizione: De Simone, Dalmasso, Pazienza, Agnelli, Fiorini, Papazov, Rossi, Brancato, Embalo. Allenatore: Cudini

Arbitro: Costanza di Agrigento

Assistenti: Merciari di Rimini – Pilleri di Cagliari

Quarto Ufficiale: Mastrodomenico di Matera

Marcatori: 29’pt D’Agostino (M), 42’pt Schenetti (F), 46’pt Tonin (F), 6’st Starita (M)

Ammoniti: Fazio (M), Ferrini (M)