Gallo non sbaglia niente: la marcia del Foggia prosegue

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Monopoli - Foggia

Squadra in casa Monopoli

La vittoria della consapevolezza, la prova di maturità che bisognava affrontare e superare. Detto fatto. Il Foggia di Gallo si impone anche a Monopoli, dando continuità a una tradizione recente alquanto foriera di sorrisi (sei vittorie al ‘Veneziani’ nelle ultime sei sfide giocate) e iniziando a piantare robusti picchetti nella zona sinistra della classifica, propedeutici all’installazione di una tenda dentro cui stabilizzarsi. Quanto possa essere grande e attrezzata, lo dirà il futuro. Tuttavia, la prestazione di ieri è un messaggio per se stessi e per gli altri. Il Foggia ha ormai cambiato marcia, è una squadra vera che può e vuole giocarsela con tutte.

MONOPOLI (3-5-2) Vettorel 4,5; de Santis 5,5 (45’pt Bizzotto 5) Drudi 6,5 Fornasier 5,5; Viteritti 5,5 Manzari 5 (13’st Hamlili 5,5) De Risio 6 Bussaglia 5,5 (30’st Fella 5,5) Falbo 5,5; Starita 5,5 Montini 5 (13’st Simeri 6). A disposizione: Nocchi, Pinto, Rolando, Radicchio, Corti, Vassallo, Piarulli, Cristallo. Allenatore: Pancaro 5

FOGGIA (3-5-1-1) Nobile 6,5; Sciacca 6,5 Di Pasquale 7 Malomo 6; Garattoni 6 (22’st Leo 6) Frigerio 6,5 (31’st Odjer 6) Petermann 7 Di Noia 6 Rizzo 6,5; Peralta 6,5 (22’st D’Ursi 6,5); Vuthaj 6,5 (43’st Ogunseye s.v.). A disposizione: Illuzzi, Dalmasso, Schenetti, Chierico, Peschetola, Iacoponi, Tonin. Allenatore: Gallo 7,5

Arbitro: Angelucci 4,5

Assistenti: Pascali 6 – Croce 5

Le pagelle dei rossoneri

Nobile 6,5 – Nel secondo tempo la frequenza dei cross che attraversano la sua area aumenta sensibilmente. Potrebbe palesare una migliore sicurezza nelle uscite. Epperò, è bravo su Simeri e Fella.

Sciacca 6,5 – Con Garattoni l’intesa si affina. Poche sbavature, anche per l’insipienza offensiva degli avversari.

Di Pasquale 7 – Per la seconda trasferta di fila diventa match winner, con un gol dalle dinamiche simili a quello di Viterbo. Stavolta, però, il contributo in attacco edulcora una prestazione difensiva senza inciampi.

Malomo 6 – Non sfigura quando può imporre la fisicità negli spazi limitati. Ma da braccetto va in affanno quando viene preso in mezzo (come nell’azione del gol annullato) e quando i metri di campo da coprire si dilatano.

Garattoni 6 – Si propone con i tempi e i modi giusti, tanta diligenza e poca anarchia. Bene in fase difensiva (22’st Leo 6 – Gli spetta l’ultimo quarto di gara, da quinto. Fa il suo, come ha fatto il suo da braccetto).

Frigerio 6,5 – Il vantaggio di Di Pasquale nasce da un suo lancio. Non una sventagliata alla Veron, ma la sua verticalizzazione viene letta male da Vettorel e non sottovalutata da Vuthaj. Disputa un’altra gara di sostanza, ma può migliorare ancora, soprattutto negli inserimenti (31’st Odjer 6 – Un quarto d’ora per rendere la mediana più solida e muscolare).

Petermann 7 – In tutte le azioni degne di nota c’è sempre il suo zampino, che sia la conclusione preliminare o l’ultimo atto di un’azione. Solo gli dei del calcio, indispettiti non si sa bene da che cosa, gli impediscono di lasciare il marchio.

Di Noia 6 – Come contro l’Avellino, alterna un primo tempo gagliardo a una ripresa col fiato corto. L’autonomia è limitata, non lo è invece l’importanza tattica del suo lavoro.

Rizzo 6,5 – Braccetto o quinto, poco cambia. Sa sempre cosa fare. Il mancino non sarà illuminante come quello di Costa, ma a suo modo riesce a non farlo rimpiangere.

Peralta 6,5 – Va a sostenere Vuthaj producendo due risultati: leva ogni riferimento ai tre centrali del Monopoli, riesce a far giocare meglio il compagno di squadra. Se poi quest’ultimo riuscisse ad assecondare gli inviti a scambiare nello stretto, la sua prestazione sarebbe ancora più determinante. Così, però, basta e avanza. Il suo recupero è sulla strada giusta (22’st D’Ursi 6,5 – Venti minuti e poco più per determinare. Ci riesce con il dolce invito che Vuthaj raccoglie).

Vuthaj 7 – Con Peralta a orbitargli alle spalle, ha più spazi su cui muoversi. E lo fa anche discretamente, malgrado i soliti impacci tecnici. È in area che sa fare le cose migliori. E infatti, alla prima palla giusta, non fallisce. Ha il grande merito di non trascurare nessun pallone, anche quelli apparentemente ingiocabili. Uno di questi, origina la punizione del gol (43’st Ogunseye s.v.).

Gallo 7,5 – La squadra è in costante crescita e a Monopoli vince con una gara di grande personalità. E lui non sbaglia niente, né le letture preventive (la scelta di Peralta è lungimirante) né quelle a gara in corso. Intanto, mette a referto 14 punti su 18 disponibili nelle ultime sei partite. Mica male.