Di Pasquale e Vuthaj fanno volare il Foggia: battuto anche il Monopoli

Anche il Foggia di Gallo conferma la buona tradizione in casa del Monopoli, dove i rossoneri conquistano il sesto successo nelle ultime sei gare disputate. Un 2-0 netto e ineccepibile, che vale anche il secondo successo consecutivo lontano dallo ‘Zac’. Una gran bella prestazione dei rossoneri, più forti anche degli episodi sfavorevoli – dalla mancata espulsione del portiere avversario Vettorel al palo di Petermann – nel primo tempo, e bravi a contenere il ritorno del Monopoli, mai realmente pericoloso, per poi chiuderla con la perfetta inzuccata di Vuthaj a dieci minuti dal termine. È il sesto risultato utile consecutivo per la squadra di Gallo, che dopo la sconfitta con la Gelbison, ha conquistato 14 punti.

PRIMO TEMPO – Gallo deve rinunciare alle frecce mancine Costa e Nicolao, ma non si scompone. Rizzo avanza a fare il quinto, con il redivivo Malomo a completare il terzetto arretrato. L’ex Sudtirol, però, non fa il centrale, bensì il braccetto, con capitan Di Pasquale che rimane a condurre le operazioni davanti a Nobile. L’altra novità è in avanti, dove Gallo preferisce l’imprevedibilità di Peralta in luogo della fisicità di Ogunseye. Una mossa che si rivela azzeccata. Il trio difensivo del Monopoli fa fatica a leggere i movimenti dell’ex Ternana, che svaria molto e non offre riferimenti ben precisi. Lo stesso Vuthaj sembra più vivo e presente su ogni pallone, anche quelli apparentemente più innocui. Un merito, alla luce di quanto accade al 13’. Il lancio di Frigerio è lungo, ma il portiere Vettorel ci capisce poco, facendosi scavalcare dalla sfera e abbattendo Vuthaj al limite dell’area. Sarebbe punizione e rosso, non per il direttore di gara. Il gol di Di Pasquale, sugli sviluppi del piazzato, è una parziale compensazione della dea Eupalla, che però tiene in vita i padroni di casa. Per la verità, la formazione di Pancaro non riesce mai a destarsi dal colpo subito. Il Foggia sta benissimo in campo, riaggredisce con i tempi giusti e arriva sistematicamente prima sulle seconde palle, dove Frigerio e soprattutto Di Noia si esaltano in più di un’occasione. Proprio l’ex Andria è bravo a lottare su un pallone da cui si origina il palo di Petermann (su assist di Peralta). A quella plateale, si aggiungono anche le occasioni potenziali, l’ultima cagionata ancora da una uscita sconsiderata di Vettorel che per poco non si fa uccellare da Vuthaj. Decisamente meglio il Foggia, sia per qualità della manovra che per numero di occasioni costruite. Se non è il miglior primo tempo in trasferta dei rossoneri, poco ci manca.

SECONDO TEMPO – Com’è prevedibile, il Monopoli prova ad alzare ritmo e baricentro. Il Foggia si abbassa, ma tiene e difende con ordine. Così accade che la squadra di Pancaro non riesca ad andare oltre qualche traversone vagamente insidioso. Nulla che rientri nell’alveo dei pericoli. L’ex terzino di Lazio e Milan ci prova con Hamlili a centrocampo e Simeri per l’evanescente Montini. A Gallo, il Foggia va bene così, almeno fino alla metà della seconda frazione, quando richiama un ottimo Peralta (per D’Ursi) e Garattoni (dentro Leo). L’innesto successivo di Odjer serve a dare ulteriore sostanza alla mediana, per la verità mai realmente in affanno. La spinta del Monopoli si affievolisce e il Foggia trova gli spazi per far male. Il gol di Vuthaj arriva sugli sviluppi di un piazzato, dolcissimo il cross con il quale D’Ursi pesca l’ex Novara isolato davanti al portiere. È la firma che certifica il ‘Game over’ per i padroni di casa e autorizza i satanelli a sorridere.

MONOPOLI (3-5-2) Vettorel; de Santis (45’pt Bizzotto), Drudi, Fornasier; Viteritti, Manzari (13’st Hamlili), De Risio, Bussaglia (30’st Fella), Falbo; Starita, Montini (13’st Simeri). A disposizione: Nocchi, Pinto, Rolando, Radicchio, Corti, Vassallo, Piarulli, Cristallo. Allenatore: Pancaro

FOGGIA (3-5-1-1) Nobile; Sciacca, Di Pasquale, Malomo; Garattoni (22’st Leo), Frigerio (31’st Odjer), Petermann, Di Noia, Rizzo; Peralta (22’st D’Ursi); Vuthaj (43’st Ogunseye). A disposizione: Illuzzi, Dalmasso, Schenetti, Chierico, Peschetola, Iacoponi, Tonin. Allenatore: Gallo

Arbitro: Angelucci di Foligno

Assistenti: Pascali di Bologna – Croce di Nocera Inferiori

Quarto ufficiale: Luongo di Napoli

Marcatori: 15’pt Di Pasquale (F), 36’st Vuthaj (F)

Ammoniti: Vettorell (M), Starita (M), Rizzo (F), Garattoni (F), Viteritti (M)