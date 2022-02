Turchetta replica a Russo: il Foggia gioca meglio, ma pareggia ancora

Serie C Girone C

Alla fine, il gol di Turchetta è salvifico perché consente al Foggia di evitare la terza sconfitta esterna consecutiva, ma soprattutto di perdere una partita che per continuità di gioco e proposte, i rossoneri meritavano, molto probabilmente, di vincere.

Decisivi i cambi coraggiosi di Zeman, che a metà ripresa rinuncia ai leader offensivi Curcio e Ferrante, riproponendo Vitali e Turchetta. I due confezioneranno il gol del pari, il primo con il ‘campanile’ alzato per l’inzuccata perfetta dell’ex Imolese.

In mezzo, tanti episodi, molti dei quali tutt’altro che benefici per il Foggia. A cominciare dall’infortunio muscolare (molto serio, dalle prime immagini) che mette Martino fuori dai giochi dopo neppure un quarto d’ora, costringendo Zeman ad adattare il mancino Nicolao a destra. Il Foggia approccia bene alla partita, forte anche della presenza del rientrante Sciacca in difesa, e del ritrovato bomber Ferrante in avanti. Il 4-2-3-1 del Messina è offensivo solo sulla carta, perché i peloritani abbassano subito il baricentro auspicando di trovare spazi buoni per scatenare i suoi elementi offensivi. Le buone intenzioni del Foggia, però, si fermano a ridosso dell’area di rigore. Tanti, troppi, gli errori in fase di rifinitura. Le imprecisioni di Curcio immalinconiscono presto Ferrante; il resto lo fa Lewandowski che dice no alla forte inzuccata dello stesso numero 10 rossonero sugli sviluppi di un corner.

Il Messina, come detto, si affida alle ripartenze e beneficia anche di qualche omaggio degli ospiti. Protagonista, suo malgrado, è proprio Sciacca, che prima – con un tenero retropassaggio – consente ad Adorante di mandare in porta Fofana (salva di Girasole), poi – a un passo dal duplice fischio – sbaglia i tempi dell’anticipo, lasciando un buco che Fofana sfrutta per lanciare Russo verso il gol.

Nella ripresa il tema tattico non cambia. Il Foggia propone, il Messina osserva. I rossoneri imprecano ancora per un altro intervento di Lewandowski sempre su Curcio. Raciti, intanto, cambia l’attacco, con Piovaccari e Statella. Il primo, sprezzante dell’anagrafe (compirà 38 anni a settembre, ndr) crea più di un disagio quando il Foggia si allunga e lascia campo sulla propria trequarti. Al 18’ la svolta: con gli ingressi di Turchetta e Vitali e il contestuale accentramento di Merola, Zeman ridisegna totalmente il tridente. Ed è una scelta che premia. Perché Turchetta a sinistra ci mette poco a entrare in partita e a essere più concreto di Curcio. Il cross per Nicolao (colpo di testa a lato) al 21’ è l’anticamera del gol che arriverà sette minuti più tardi. Un’azione ben orchestrata che parte dal lancio di Rocca, passa per la sponda di testa di Nicolao e viene rifinita da Vitali. Turchetta è ben appostato e segna. A quel punto il Foggia annusa il colpaccio e aumenta la sua spinta. Ecco perché non ci si spiega tanto l’innesto di Gallo per Rocca, tra i migliori dei suoi. Ma l’ultimo sussulto si consuma nel sinistro di Vitali, bloccato in due tempi da Lewandowski. In pieno recupero Alastra fa felici i fotografi con un volo plastico a censurare le intenzioni aeree di Carillo. Finisce 1-1.

MESSINA (4-2-3-1) Lewandowski; Trasciani, Celic, Carillo, Fazzi; Rizzo (15’st Simonetti), Fofana (21’st Konate); Russo, Marginean (21’st Damian), Goncalves (10’st Statella); Adorante (9’st Piovaccari). A disposizione: Caruso, Fantoni, Camilleri, Konate, Rondinella, Balde, Angileri, Damian, Busatto. Allenatore: Raciti

FOGGIA (4-3-3) Alastra; Martino (14’pt Nicolao), Sciacca, Girasole, Rizzo; Garofalo, Di Paolantonio, Rocca (30’st Gallo); Merola, Ferrante (18’st Turchetta), Curcio (18’st Vitali). A disposizione: Volpe, Rizzo Pinna, Maselli, Buschiazzo. Allenatore: Zeman

Arbitro: Angelucci di Foligno

Assistenti: Camilli – Trasciatti di Foligno

Marcatori: 48’pt Russo (M), 28’st Turchetta (F)

Ammoniti: Adorante (M) Konate (M), Alastra (F), Piovaccari (M)