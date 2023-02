Cerignola a Messina per scacciare la crisi di risultati

Serie C Girone C

L’Audace Cerignola di mister Pazienza ha impellente necessità di scacciare la crisi di risultati che la attanaglia da inizio 2023. Una vittoria, due pareggi e due sconfitte sono un ruolino di marcia tutt’altro che esaltante. L’esatto opposto di quello del redivivo Messina, riaffidato ad Ezio Raciti in luogo di Auteri a inizio gennaio e che proviene da tre vittorie di fila e due pareggi nelle ultime due gare di campionato.

I siciliani, insomma, non sono più il fanalino di coda del girone e, a quota 22 punti, devono macinare per recuperare il gap di una prima parte di stagione disastrosa e per tirarsi fuori dalla zona play-out. Disastrosa la gestione Auteri del 2022: tre vittorie, due pareggi e ben 15 sconfitte di cui addirittura 6 di fila prima dell’avvicendamento in panchina che ha indubbiamente dato una svolta alla stagione dei peloritani. Il rendimento casalingo dei messinesi è di cinque vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte per 18 reti segnate e 16 subite. La difesa dei giallorossi è la penultima del girone, assieme a quella della Viterbese, con 39 reti subite.

La classifica marcatori del Messina vede l’ex Foggia Baldé in testa con cinque gol. A seguire Catania, attaccante, con quattro reti; due a testa per i centrocampisti Fofana e Marino e per Iannone, attaccante ex Foggia; una ciascuno per il difensore Berto, i centrocampisti Kragl, Fiorani, Grillo, Konate e Versienti e per l’attaccante Curiale.

Il mercato di gennaio ha indubbiamente migliorato la qualità della rosa del Messina. Sono arrivati elementi di esperienza come gli ex Foggia Fumagalli tra i pali dalla Viterbese e Kragl a centrocampo dal Ried. Inoltre Ferrara in difesa dal Catania, Ortisi a centrocampo dal Casarano e il tandem d’attacco Perez dal Virtus Francavilla e Ragusa che era svincolato (così come il difensore Baldé). Tra le partenze quella degli esperti difensori Camilleri, passato all’Imolese e Fazzi, un gol per lui, ceduto al Mantova.

All’andata secco 3-0 per il Cerignola al “Monterisi” grazie ai gol messi a segno da Achik, D’Andrea e Malcore su calcio di rigore.

Arbitro dell’incontro sarà Mario Perri di Roma 1. Calcio d’inizio domenica alle 14:30 al “Franco Scoglio”.

Di seguito l’attuale rosa del Messina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 25esima giornata.

MESSINA – Allenatore: Gaetano Auteri poi Ezio Raciti

PORTIERI

1 - Riccardo Daga (Confermato – 2000) (10/-19)

30 – Ermanno Fumagalli (Proveniente dalla Viterbese – 1982) (5/-5 + 17/-28 nella Viterbese)

22 - Michal Lewandowski (Confermato – 1996) (10/-15/+1)



DIFENSORI

19 - Anthony Angileri (Confermato – 2001) (12/0)

3 – Helder Baldé (Inattivo – 1998) (1/0)

5 - Gabriele Berto (Confermato – 2003) (16/1)

16 – Christian Celesia (Proveniente dal Potenza – 2002) (2/0 + 4/0 nel Potenza)

18 – Michele Ferrara (Proveniente dal Catania – 1993) (4/0 + 6/0 nel Catania)

15 - Manuel Ferrini (Confermato – 1998) (13/0)

17 - Giuseppe Filì (Confermato – 2002) (11/0)

Giuseppe Salvo (Proveniente dal Sestri Levante – 2003) (0/0 + 16/0 nel Sestri Levante)

23 - Daniele Trasciani (Confermato – 2000) (19/0)



CENTROCAMPISTI

28 - Marco Fiorani (Confermato – 2002) (22/1)

6 - Lamine Fofana (Confermato – 1998) (24/2)

7 - Paolo Grillo (Confermato– 1997) (17/1)

14 - Amara Konate (Confermato – 1999) (22/1)

69 – Oliver Kragl (Proveniente dal Ried – 1990) (3/1 + 5/0 nel Ried)

75 - Andrea Mallamo (Confermato – 2002) (16/0)

4 - Roberto Marino (Confermato – 1998) (25/2)

Pasqualino Ortisi (Proveniente dal Casarano – 2002) (0/0 + 18/1 nel Casarano)

27 - Leandro Versienti (Confermato – 1996) (16/1)



ATTACCANTI

10 - Ibourahima Baldé (Confermato – 1999) (24/5)

20 - Lorenzo Catania (Confermato – 1999) (24/4)

11 - Davis Curiale (Confermato – 1987) (17/1)

8 - Carmine Iannone (Confermato – 2001) (20/2)

70 - Paolo Napoletano (Confermato – 2002) (13/0)

31 – Leonardo Perez (Proveniente dal Virtus Francavilla – 1989) (4/0 + 9/1 nel Virtus Franavilla)

21 - Alessio Piazza (Confermato – 2002) (1/0)

90 – Antonino Ragusa (Intattivo – 1990) (0/0)

9 - Diego Zuppel (Confermato – 2002) (15/0)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

16 - Vincenzo Camilleri (D) (Confermato e poi ceduto all’Imolese – 1992) (9/0)

18 - Maks Celic (D) (Confermato e poi ceduto al Beroe – 1996) (0/0)

26 - Nicolò Fazzi (D) (Confermato e poi ceduto al Mantova – 1995) (12/1)

80 - Giuseppe D’Amore (C) (Confermato e poi ceduto al Paternò – 2004) (0/0)

39 – Maecky Ngombo (A) (Inattivo e poi svincolato – 1995) (3/0)