Malcore e D'Andrea trascinano l'Audace: Messina battuto in trasferta

Serie C Girone C

Questa volta l'epilogo è stato diverso. L'Audace Cerignola non getta punti in trasferta e si riporta in vantaggio dopo essere stato raggiunto dagli avversari. È una rete di D'Andrea al 39' del secondo tempo a regalare i tre punti agli ofantini in casa del Messina.

Tutte nella ripresa le reti, dopo un primo tempo senza marcature, ma con un episodio significativo: l'espulsione di Ortisi che al 28' affossa D'Ausilio lanciato verso la porta in ripartenza. Interruzione di chiara occasione da gol e per il difensore peloritano la prima gara dell'anno si interrompe a ridosso della prima mezz'ora di gioco. L'episodio ha consegnato definitivamente le chiavi della partita agli ofantini, che sfiorano il gol in avvio di ripresa (bravo Fumagalli sul tiro deviato di D'Ausilio), e poi la sbloccano al 17' con Malcore. Perfetto il suo rigore in movimento, su suggerimento di D'Ausilio, a sua volte ben imbeccato da Ruggiero. La squadra di Modica, però, è brava a rientrare subito in partita: è Zunno a fulminare Krapikas raccogliendo un invito da sinistra di Polito.

Tisci getta nella mischia Tentardini e Sainz-Maza per dare verve all'assalto finale, che porta i frutti a sei minuti dal 90'. Tascone lancia D'Ausilio che crossa al centro per il perfetto colpo di testa in tuffo di D'Andrea. Per l'ex Foggia è il sesto sigillo stagionale. Fumagalli, due minuti più tardi, gli nega la settima marcatura. Al 43' è invece Gonnelli a opporsi a Emmausso salvando il vantaggio degli ofantini. Finisce 1-2, per la formazione di Tisci che trova la terza vittoria consecutiva, consolidando il suo posto in zona playoff. Prossimo appuntamento, domenica prossima al 'Monterisi', contro il Sorrento.