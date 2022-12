Show rossonero al ‘Francioni’, il Foggia ne fa cinque al Latina

Il modo migliore per aprire il girone di ritorno e per chiudere l’anno. Il Foggia espugna il ‘Francioni’ riscattando l’infausto esordio di fine agosto. Allo ‘Zaccheria’ si vide un Latina molto più organizzato, ma in campo c’era anche un altro Foggia. Una squadra che Gallo ha raccolto al penultimo posto e che ora trascorrerà le festività natalizie al sesto posto a tre lunghezze dalla quarta posizione.

PRIMO TEMPO – Cinque minuti o poco più. È il tempo di durata del primo tempo del Latina. Sul contatto al limite tra Costa e Fabrizi che origina l’azione del vantaggio del Foggia, ha inizio il monologo rossonero. Quasi imprevedibile fino a pochi secondi prima. Perché l’approccio del Latina era stato assai più gagliardo di quello dei satanelli, distintisi soprattutto per la cattiva qualità del palleggio, in parte determinato anche dalla tenuta piuttosto precaria del terreno di gioco del ‘Francioni’. Il tutto, in barba alla scelta di Gallo di puntare a centrocampo sugli abili pensatori (Schenetti più Petermanna). Il gol di Ogunseye è illuminante per il Foggia e allo stesso tempo origina il blackout dei pontini. La ritrovata serenità si riverbera sulla qualità delle giocate e la bontà delle idee. Basta dare un’occhiata al gol del 2-0. Lo segna Garattoni, al termine di un’azione che coinvolge mezza squadra: da Costa a Schenetti che chiama in causa Petermann, lob di prima per l’inserimento di Di Noia, sponda aerea per il più facile dei tap-in del terzino destro, al secondo gol consecutivo. Il Foggia può controllare forte della netta superiorità tecnica in mediana. Nella serata delle belle giocate non poteva non porre il suo marchio anche Peralta, che dalla trequarti pesca il perfetto inserimento di Di Noia, il resto lo fa l’uscita totalmente fuori tempo di Cardinali, che dà una mano alla mezzala barese. Tre a zero.

SECONDO TEMPO – Di Donato attinge alle risicate risorse a disposizione: dentro subito Carletti e Amadio. Chili ed esperienza per tentare di dare ancora un senso alla partita. L’attaccante il suo lo fa, andandosi a prendere con furbizia il rigore della speranza. Illusione che dura qualche giro di lancetta, perché Fiero di Pistoia, dopo un primo tempo di gestione eccessivamente anglosassone, concede un penalty anche ai rossoneri per una trattenuta sotto porta di Giorgini su Sciacca. Al penalty si aggiunge anche la massima delle sanzioni. Latina in dieci e Petermann che spiazza Cardinali ripristinando il +3. Per il Foggia diventa quasi un allenamento. Gallo può concedersi qualche rotazione, inserendo Nicolao e D’Ursi per Garattoni e Ogunseye. L’ex Bari e Pescara avrebbe la palla per piazzare il pokerissimo, sciupata maldestramente. C’è spazio anche per Frigerio, Odjer e per il giovane Iacoponi. La firma finale la pone Costa: la sua punizione trova la sfortunata deviazione di Cortinovis che costringe Cardinali a raccogliere il pallone in fondo alla rete per la quinta volta.

Latina-Foggia 1-5: il tabellino

LATINA (3-5-2) Cardinali; Cortinovis, Esposito And., Giorgini; Sannipoli, Barberini (1’st Amadio), Bordin (12’st Di Mino), Tessiore; Riccardi, Margiotta (24’st Celli); Fabrizi (1’st Carletti). A disposizione: Giannini, Esposito Ant., Rosseti, De Santis, Nori. Allenatore: Di Donato

FOGGIA (3-5-2) Nobile; Leo, Sciacca, Rizzo; Garattoni (26’st Nicolao), Schenetti, Petermann (34’st Frigerio), Di Noia (34’st Odjer), Costa; Peralta (34’st Iacoponi), Ogunseye (26’st D’Ursi). A disposizione: Illuzzi, Dalmasso, D’Ursi, Papazov, Frigerio, Markic, Peschetola, Nicolao, Iacoponi, Battimelli, Odjer, Tonin. Allenatore: Gallo

Arbitro: Fiero di Pistoia

Assistenti: Giuggioli di Grosseto – Ravera di Lodi

Quarto ufficiale: Castellone di Napoli

Marcatori: 6’pt Ogunseye (F), 19’pt Garattoni (F), 33’pt Di Noia (F), 11’st rig. Carletti (L), 15’st rig. Petermann (F), 48’st Costa (F)

Ammoniti: Ogunseye (F), Tessiore (L)

Note: 14’st espulso Giorgini (L) per interruzione di chiara occasione da gol