Cerignola a caccia di punti contro il Latina in crisi

Serie C Girone C

Caccia ai tre punti per l’Audace Cerignola di mister Pazienza che, dopo la gran vittoria nel derby contro il Foggia e il bis casalingo contro la Viterbese, non è riuscito a ripetersi contro Potenza e Crotone, gare dalle quali i gialloblu sono usciti con un sol punto in saccoccia.

La trasferta al “Francioni” di Latina può essere una buona occasione per cercare il colpo anche se non sarà facile contro un avversario che ha solo tre punti in meno rispetto ai cerignolani e che, peraltro, non vince da ottobre.

Il Latina è la squadra che ha cambiato meno delle altre rispetto alla passata stagione, conclusasi con una tranquilla salvezza, risultato confortante nonostante i laziali fossero stati ammessi in Serie C a completamento degli organici in estate. In panchina è stato confermato Daniele Di Donato. Assieme a lui ben 15 protagonisti dello scorso campionato tra cui capitan Andrea Esposito in difesa e Carletti in attacco. All’ossatura base dei nerazzurri sono stati aggiunti pochi e mirati innesti, tutti provenienti dalla Serie D, da squadre Primavera e di giovane età: in difesa spicca l’interista Cortinovis, in mediana Di Mino dal Chieti, Riccardi dalla Roma e Sannipoli dal Trastevere più l’ex Fidelis Andria Bordin, in attacco bomber Fabrizi dal Chieti e Margiotta, addirittura dall’Australia.

Ventuno punti frutto di cinque vittorie e 6 pareggi. Così come 6 sono state le sconfitte finora subite per un totale di 17 gol fatti e 23 subiti. Le cinque vittorie sono arrivate nelle prime nove giornate di campionato. Nelle ultime otto, quattro ko e quattro pareggi. I nerazzurri soffrono tra le mura amiche visto che, fino ad oggi, sono andati a segno soltanto 6 volte, subendo però altrettanto poco con 6 gol incassati.

Cannoniere dei pontini è Fabrizi con cinque gol. Segue Carletti a quota tre. Di Livio, mediano figlio d’arte e Rosseti, attaccante, sono a due centri. Uno a testa per il difensore Carissoni, i centrocampisti Tessiore, Sannipoli e Di Mino e per Margiotta.

Arbitro dell’incontro sarà Eugenio Scarpa di Collegno. Calcio d’inizio alle 14:30.

Di seguito l’attuale rosa del Latina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

LATINA – Allenatore: Daniele Di Donato

PORTIERI

1 - Matteo Cardinali (Confermato – 2001) (32/-38)

12 - Flavio Giannini (Proveniente dal Giarre – 2000) (21/-20 + 0/-0 nel Fc Messina)

22 - Alessandro Tonti (Confermato – 1992) (3/-2)



DIFENSORI

24 - Lorenzo Carissoni (Confermato – 1997) (20/0)

19 - Alessandro Celli (Confermato – 1997) (14/0)

75 - Fabio Cortinovis (Proveniente dall’Inter – 2002) (7/0 nella Primavera)

13 - Eros De Santis (Confermato – 1997) (31/0)

27 - Andrea Esposito (Confermato – 1986) (28/1)

3 - Antonio Esposito (Proveniente dal Renate – 2000) (12/0)

5 - Andrea Giorgini (Confermato – 2002) (31/1)



CENTROCAMPISTI

6 - Stefano Amadio (Confermato – 1989) (28/0)

14 - Christian Barberini (Confermato – 1999) (29/2)

23 - Alessandro Bordin (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1998) (3/0)

7 - Lorenzo Di Livio (Confermato – 1997) (30/1)

16 - Mattia Di Mino (Proveniente dal Chieti – 2003) (32/2 + 0/0 nel Latina)

30 - Alessio Riccardi (Proveniente dalla Roma – 2001) (3/2 nella Primavera)

8 - Daniel Sannipoli (Proveniente dal Trastevere – 2000) (29/7)

77 - Marco Teraschi (Confermato – 2001) (29/1)

10 - Andrea Tessiore (Confermato – 1999) (33/1)



ATTACCANTI

9 - Cristian Carletti (Confermato – 1996) (35/11)

29 - Luca Fabrizi (Proveniente dal Chieti – 1998) (27/16)

99 - Francesco Margiotta (Proveniente dal Melbourne Victory – 1993) (23/4)

21 - Tommaso Nori (Proveniente dalla Lazio – 2004) (23/3 nll’Under 18)

11 - Lorenzo Rosseti (Confermato – 1994) (19/1)

20 - Alessandro Rossi (Confermato – 2001) (14/0)