Riccardi in avvio sorprende l'Audace, il Latina torna al successo: secondo k.o. di fila per il Cerignola

Serie C Girone C

Una grave disattenzione difensiva costa al Cerignola la seconda sconfitta consecutiva. L’ha decisa Riccardi di testa al 2’ del primo tempo. Inutile la reazione successiva e l’assalto finale. Si interrompe la striscia negativa dei pontini, che non vincevano da sette partite e ora raggiungono in classifica proprio la formazione ofantina. Non una grandissima prestazione per la squadra di Pazienza, che ha peraltro peccato di cinismo e concretezza. Il resto lo ha fatto l’estremo difensore dei padroni di casa Cardinali, decisivo in almeno tre occasioni.

Dopo il gol del giovane classe 2001 (pescato solo in area da un traversone dalla destra di Carissoni, ndr), nel primo tempo la squadra di Pazienza si è resa pericolosa soprattutto su calcio piazzato. Russo prima, Neglia poi hanno trovato pronto Cardinali. Molto più difficile, invece, il volo sulla conclusione di Capomaggio al 73’. La più clamorosa delle chance per pareggiare, i gialloblu l’hanno avuta qualche minuto prima con Langella, che sotto porta non trova l’impatto giusto sul pallone dopo una precisa sponda di Capomaggio. Nel finale, espulso Giorgini per doppia ammonizione, ma Achik non gestisce al meglio la conseguente punizione dal limite.