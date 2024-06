Serie C, ufficializzati i tre gironi: la Juventus Next Gen con il Foggia

Serie C Girone C

Sarà la Juventus Next Gen la seconda squadra tra le tre presenti in Serie C (le altre due sono l'Atalanta under 23 e il Milan Futuro, neonata seconda squadra del Milan) a partecipare nel girone C, lo stesso in cui giocheranno Foggia e Audace Cerignola.

Il Consiglio Direttivo di Lega, nella riunione tenutasi stamani ha deliberato la composizione dei gironi del campionato Serie C Now per la stagione 2024/25. La presenza di tre seconde squadre ha reso necessario il sorteggio per determinarne la collocazione (una per ogni girone): l'Atalanda U23 parteciperà nel girone A, il Milan Futuro nel girone B, la Juventus Next Gen nel girone meridionale.

Sarà dunque l'occasione per Massimo Brambilla di affrontare la sua ex squadra, da lui diretta nelle ultime due stagioni. Nel girone del Foggia ci sarà anche il Latina che, stando ai rumors delle scorse settimane, avrebbe potuto essere spostato nel girone B con conseguente slittamente del neopromosso Campobasso nel girone C. Invece, sarà la formazione molisana a partecipare nel girone del centro-nord.

Piccola curiosità: il girone C è l'unico a non avere alcuna squadra proveniente dalla serie C. Lecco e Feralpisalò sono finite nel girone A, Ascoli e Ternana nel girone B. Tra le novità del girone C, le neopromosse Cavese, Team Altamura e Trapani.

Di seguito l'elenco delle 60 squadre partecipanti

Girone A

Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Caldiero Terme, Feralpisalo, Giana Erminio, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Clodiense, Virtus Verona.

Girone B

Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago Salus, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Girone C

Acr Messina, Audace Cerignola, Avellino, Az Picerno, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Monopoli, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris.