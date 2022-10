Il Foggia a Castellammare di Stabia per confermare di essersi ripreso

Serie C Girone C

Se svolta è lo sapremo subito. Perché già martedì alle 14:30 il Foggia tornerà in campo e lo farà sul difficile campo di Castellammare di Stabia dove ad attenderlo ci sarà un avversario sicuramente probante per saggiare quanto buono sia stato il lavoro finora svolto dal neo tecnico Gallo.

La Juve Stabia di mister Leonardo Colucci, cerignolano, arrivato in estate sulla panchina delle “vespe” e dell’ex “diesse” rossonero Beppe Di Bari, naviga stabilmente in zona play-off con tredici punti frutto di quattro vittorie e un pareggio. Tre le sconfitte finora subite per un totale di sette gol fatti (quasi tutti da calciatori diversi quali Caldore, Maggioni, Mignanelli (due volte), Altobelli, Pandolfi e Silipo) e solo 6 subiti per una compagine che, pur non segnando molto subisce ancor di meno. Al “Menti”, finora, due vittorie, un pareggio e una sconfitta per tre gol fatti e due subiti. In Coppa Italia di Serie C vittoria casalinga contro il Cerignola il 4 ottobre grazie alla rete messa a segno da D’Agostino.

L’organico dei campani è sicuramente all’altezza di una stagione ad alta quota. Confermati, tra gli altri, capitan Tonucci (ex Foggia) e Caldore in difesa; Altobelli e Scaccabaorozzi in mediana e Bentivegna in attacco, sono arrivati elementi di qualità ed esperienza a rinforzare la rosa come Barosi tra i pali dal Grosseto, Maggioni dal Legnano, Mignanelli dall’Avellino e Vimercati dal Novara in difesa; l’ex Foggia Gerbo dal Cosenza, Berardocco, un ritorno, dalla Carrarese, Carbone dal Vis Artena, Ricci dal Potenza e Maselli dal Foggia a centrocampo; Pandolfi dal Brescia, l’ex Virtus Verona Zigoni e il venezuelano Santos, nei giorni scorsi, reduce dall’esperienza al Colo Colo.

Juve Stabia-Foggia sarà un anticipo di quella che sarà una sfida anche in Coppa Italia di Serie C valida per il secondo turno della competizione.

Arbitro dell’incontro sarà Michele Giordano di Novara.

Di seguito l’attuale rosa della Juve Stabia. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

JUVE STABIA – Allenatore: Leonardo Colucci

PORTIERI

1 - Davide Barosi (Proveniente dal Grosseto – 2000) (38/-47)

32 - Matteo Esposito (Proveniente dalla Sampdoria – 2002) (6/-9 nella Primavera)

87 - Danilo Russo (Confermato – 1987) (3/-2)



DIFENSORI

24 - Marco Caldore (Confermato – 1994) (34/2)

13 - Davide Cinaglia (Confermato – 1994) (10/0)

3 - Ugo Dell’Orfanello (Confermato – 2000) (11/0 + 13/0 nel Lavello)

96 - Tommaso Maggioni (Proveniente dal Legnago – 2001) (6/0 + 8/0 nel Modena)

19 - Daniele Mignanelli (Proveniente dall’Avellino – 1993) (26/0)

79 - Michele Peluso (Confermato – 2001) (3/0 + 15/1 nella Mariglianese)

44 - Michele Picardi (Confermato – 2004) (1/0)

6 - Denis Tonucci (Confermato – 1988) (21/1)

77 - Alessandro Vimercati (Proveniente dal Novara – 2002) (23/1)



CENTROCAMPISTI

25 - Daniele Altobelli (Confermato – 1993) (29/1)

14 - Luca Berardocco (Proveniente dalla Carrarese – 1991) (13/0 + 17/1 nella Juve Stabia)

4 - Lorenzo Carbone (Proveniente dal Vis Artena – 2002) (31/5)

5 - Alberto Gerbo (Proveniente dal Cosenza – 1989) (21/0)

17 - Mariano Guarracino (Confermato – 2002) (15/0)

8 - Sergio Maselli (Proveniente dal Foggia – 2001) (11/0)

11 - Manuel Ricci (Proveniente dal Potenza – 1990) (29/1)

23 - Jacopo Scaccabarozzi (Confermato – 1994) (29/0)



ATTACCANTI

10 - Accursio Bentivegna (Confermato – 1996) (34/9)

70 - Giuseppe D’Agostino (Proveniente dal Napoli – 2003) (32/5 nella Primavera)

18 - Vincenzo Della Pietra (Confermato – 2002) (27/2)

7 - Luca Pandolfi (Proveniente dal Brescia – 1998) (17/0 + 1/0 nella Turris)

99 - Christian Santos (Proveniente dal Colo Colo – 1988) (8/1)

20 - Andrea Silipo (Proveniente dal Palermo – 2001) (0/0 + 21/2 nel 2021/2022)

9 - Gianmarco Zigoni (Proveniente dal Virtus Verona – 1991) (14/4 + 0/0 nel Venezia)



FUORI LISTA

35 - Edoardo Sarri (P) (Proveniente dal Cosenza – 1999) (0/-0 + 15/-15 nella Juve Stabia)

39 - Bilal Erradi (C) (Confermato – 2001) (2/1 + 7/0 nella Pro Vercelli)