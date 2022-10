Bilancio favorevole agli stabiesi. Il Foggia non vince in Campania dal 2016

Cinque vittorie stabiesi, tre foggiane e tre pareggi. Un bilancio favorevole ai campani nei precedenti contro il Foggia, almeno dal 1998 in poi quando le due squadre tornarono ad affrontarsi dopo circa cinquant’anni dall’ultima sfida ufficiale, risalente allo spareggio di Firenze del 1951, perso dal Foggia 2-0, per accedere alla Serie B. Nell’era contemporanea, quindi, le “vespe” hanno raccolto l’intera posta in palio al “Menti” in cinque occasioni di cui tre di fila e anche con risultati decisamente rotondi e sempre in Serie C: 4-1 nel 2016/2017, tre a zero nel 2020/2021 e 3-1 nella passata stagione quando i campani ebbero vita facile contro i Satanelli di Zeman mettendo a segno tre gol di fila con Ceccarelli e Stoppa in versione doppiettista. Per i dauni gol della bandiera di Rizzo Pinna. Le altre due vittorie dei napoletani sui foggiani risalgono alla C2 edizione 2000/2001 con reti di Garofalo e Affuso e alla stagione 2005/2006, in C1, quando alla prima giornata Ambrosi regalò i tre punti ai suoi.

I rossoneri non alzano le braccia al cielo in segno di vittoria allo stadio stabiese dalla stagione 2015/2016 in Serie C allorquando Iemmello con una doppietta e Chiricò affondarono gli avversari che andarono a segno con Diop a risultato ormai ampiamente acquisito dagli ospiti. Altra vittoria dauna, stavolta con Zeman in panchina e in C1, arriva nella stagione 2010/2011 grazie ai gol siglati da Sau e Insigne. Il Foggia ha battuto la Juve Stabia anche in campo neutro, quello di Sant’Antonio Abate, nella stagione 2008/2009 in C1 grazie ai gol di Piccolo e Colombaretti due volte. Per gli stabiesi a segno Capparella a inizio e a fine contesa. Un successo foggiano anche in Coppa Italia di Serie C nella stagione 2000/2001. Finì 2-0 per i rossoneri con reti di Papa e Marrocolo.

Di seguito l'elenco dei precedenti tra Juve Stabia e Foggia

29/30 – Prima Divisione – Stabia-Foggia 0-1 (Pavanello)

32/33 – Prima Divisione – Stabia-Foggia 1-2 (rig.Pavanello (Fg); Ferraiuolo (St); Bellotti (Fg)

37/38 – Serie C – Stabia-Foggia 2-0 (Tramparulo, Esposito)

38/39 – Serie C – Stabia-Foggia 1-0 (Fiorello)

48/49 – Serie C – Stabia-Foggia 3-0 (Celardo x2, Rossi)

49/50 – Serie C – Stabia-Foggia 0-1 (Lanciaprima)

50/51 – Serie C – Stabia-Foggia 1-1 (Marra (Js), Sbardellini (Fg)

98/99 – Serie C1 – Juve Stabia-Foggia 1-1 (Manca (Js); Perrone (Fg)

00/01 – Coppa Italia Serie C – Juve Stabia-Foggia 0-2 (Papa, Marrocolo)

00/01 – Serie C2 – Juve Stabia-Foggia 2-0 (Garofalo, Affuso)

05/06 – Serie C1 – Juve Stabia-Foggia 1-0 (Ambrosi)

06/07 – Serie C1 – Juve Stabia-Foggia 0-0

08/09 – Serie C1 – Juve Stabia-Foggia 2-3 (Capparella (Js); Piccolo, Colombaretti x2 (Fg); Capparella (Js) (giocata a Sant'Antonio Abate)

10/11 – Serie C1 – Juve Stabia-Foggia 0-2 (Sau, Insigne)

14/15 – Serie C – Juve Stabia-Foggia 2-2 (Ripa (Js); Iemmello, Cavallaro (Fg); Di Carmine (Js)

15/16 – Serie C – Juve Stabia-Foggia 1-3 (Iemmello, Chiricò, Iemmello (Fg); Diop (Js)

16/17 – Serie C – Juve Stabia-Foggia 4-1 (Liviero, Ripa (Js); Mazzeo (Fg); Sandomenico, Montalto (Js)

20/21 – Serie C – Juve Stabia-Foggia 3-0 (Borrelli, Marotta x2 (Js)

21/22 – Serie C – Juve Stabia-Foggia 3-1 (Ceccarelli, Stoppa x2 (Js); Rizzo Pinna (Fg)