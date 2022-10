Calcio Foggia 1920, cambia l'orario di altre due partite: con Juve Stabia e Andria si gioca alle 14.30

Serie C Girone C

Dopo la gara con il Crotone, in programma sabato prossimo alle 14.30, cambia l'orario dei due successivi impegni del Foggia. La Lega Pro, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto l'anticipazione del calcio di inizio di Juve Stabia-Foggia (gara in programma martedì 18, nel turno infrasettimanale del girone C) e il derby con la Fidelis Andria, in programma sabato 22 ottobre allo stadio 'Zaccheria'. Entrambe le sfide avranno inizio alle ore 14.30.