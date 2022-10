“Non si può più tornare indietro”. Gallo ora vuole la continuità: “Domani pretendo la stessa determinazione”

Tre giorni dopo la vittoria con il Crotone è già tempo di tornare in campo. E, come si suol dire, “adesso viene il bello”. Perché il Foggia è chiamato a dar continuità, a far sì che il primo ko stagionale inflitto ai calabresi non sia una impresa estemporanea, ma l'inizio di un percorso nuovo e senz'altro più bello da raccontare.

“Indietro non si può più tornare”, il claim di mister Gallo: “L'ho detto ai ragazzi. Ora avete un problema, ripetere quello che avete fatto e che potete fare. Domani pretendo la stessa attenzione e determinazione nel voler portare a casa il risultato. Poi, come al solito, c'è l'avversario che determina parecchio, ma siamo noi che possiamo indirizzare la partita. Mi auguro che questa crescita si evidenzi anche domani”.

Si va al 'Menti' di Castellammare contro una squadra di buon livello, ferita dallo 0-2 rimediato a Taranto: “Ha delle ottime individualità. Il tecnico Leo Colucci è un amico, lo conosco. È un allenatore maniacale, attento ai particolari, alla fase difensiva, alle posture. Un ottimo allenatore che allena un'ottima squadra. Servirà una gara intelligente, caparbia, fisica e di qualità. Questi quattro valori non possono venire meno, soprattutto l'intelligenza. Servirà una prestazione di spessore per giocare alla pari contro un'ottima squadra”.

Per vincere domani la ricetta è abbastanza semplice: “Voglio vedere crescita e non decrescita”, il laconico pensiero del mister, che poi si sofferma sulla tattica e sulle scelte, che non saranno dettate dal turnover: “Do sempre importanza alla prossima partita, non penso a quella che verrà sabato. Ritengo che i ragazzi possano sostenere due partite a distanza di 72 ore, a meno che non ci siano particolari problemi. Li ritengo tutti abili e arruolati”.

Abile e arruolato sarà anche Vuthaj. Dal match winner di due giorni fa Gallo si aspetta una crescita nel lavoro lontano dalla porta: “Se un attaccante non fa la fase difensiva a me non serve. Lui ha caratteristiche che conosco, è un uomo d'area, ma se non arriviamo in area certe caratteristiche non servono. Sta lavorando, deve sforzarsi, come tutti. Chi non è predisposto non può giocare in una squadra di calcio e questo vale dalla prima categoria alla Champions League. Lui lo sa, ma sono stato chiaro con tutti dopo la gara di coppa col Picerno. È impensabile che si possa giocare su 60-70 metri di campo. Oggi un ragazzo ha evidenziato il lavoro nelle due fasi degli attaccanti dell'Inter nelle gare contro il Barcellona e la Salernitana. Vuol dire che il messaggio è arrivato”.

Tra gli aspetti positivi che il mister vorrebbe rivedere c'è senza dubbio la fase difensiva: “Ci auguriamo di non prendere gol. In questi tre giorni non abbiamo potuto lavorarci su, ma i concetti difensivi si basano su principi che vanno rispettati a prescindere dal modulo. La fase organizzativa deve essere la stessa, altrimenti si farebbe un passo indietro. Poi, ci può stare l'errore. Sabato notte ho rivisto la partita. Ho visto tante cose buone dal punto di vista tattico, ma ci sono stati anche degli errori. L'essere consapevoli che il tuo compagno sta ragionando nello stesso modo ha fatto sì che la squadra non prendesse gol. Offensivamente, invece, bisogna lavorare su quelle che sono le giocate. So che siete abituati bene, avendo avuto il Maestro. Ma una volta recuperata l'autostima, la serenità grazie ai risultati, anche la fase offensiva ne trarrà beneficio”.

Per un definitivo cambio di mentalità della squadra servirà ancora del tempo, ma i primi segnali la squadra li ha dati circa le richieste del tecnico: “La riaggressione nel calcio è fondamentale. Sabato ho visto qualche sprazzo. Il “segreto” è che se perdo la palla vado in avanti per recuperarla. Lo ha fatto Sciacca, che aveva sbagliato un passaggio rasoterra, gli avversari hanno dato una palla in profondita su Kargbo e lui l'ha intercettata andando in avanti e avviando una nuova azione. Una volta non lo avrebbe fatto. Il segreto è questo: chi perde la palla è il primo che dà l'input ai compagni. Certo, serve la condizione fisica per fare questo tipo di lavoro. I ragazzi si stanno sforzando; conto che, appena riusciremo ad avere una forza nelle gambe notevole, questa situazione si vedrà in maniera ben definita”.

Replica al collega Lerda, che in maniera piuttosto insistente ha evidenziato le condizioni precarie del manto erboso dello 'Zac', a suo dire una delle cause principali della brutta prestazione del Crotone e declinato alcuni concetti sui rossoneri un po' troppo pesanti: “Ho sentito la sua conferenza. Franco lo conosco, è stato un mio compagno di squadra. Non mi è piaciuto quando ha parlato di squadra allo sbando. Allo sbando non c'è nessuno. C'era una squadra in difficoltà che sta lavorando per fare bene. Io non mi permetterei mai di parlare con questi toni del mio avversario, soprattutto se ho perso. È vero, il campo non era in condizioni ottimali; per quel che so io, lo semineranno a momenti il che ci impedirà di allenarci qui. Aspetto che venga sistemato perché non è in salute. Ma le condizioni del manto erboso erano le stesse anche per noi eppure ciò non ci ha impedito di costruire occasioni importanti per chiudere la partita. Quel che è certo è che il Foggia non è allo sbando. Se lo fosse stato, solo un pazzo sarebbe venuto qui. Il Foggia va rispettato ancor di più perché ha vinto”.