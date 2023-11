Il Foggia soffre poi sfiora il colpaccio con la Juve Stabia: i rossoneri bloccano la capolista

Un pari che per la classifica forse conta poco, ma per il futuro del Foggia può avere un significato enorme. I rossoneri di Cudini per un tempo speculano, battagliano, per poi prendere coraggio alla distanza. E con la giusta dose di cinismo e lucidità, che agli avanti continua a mancare, avrebbe addirittura sfatato un triplo tabu: quello dell’imbattibilità casalinga di Thiam e della Juve Stabia, nonché il digiuno di successi al ‘Menti’ che dura da sette anni. Ma di questi tempi è giusto accontentarsi. Il Foggia esce rinforzato e, comunque, può dire di essere stata la prima squadra a uscire imbattuta da un campo in cui fino a oggi hanno perso tutte le altre.

PRIMO TEMPO – Nel Foggia non c’è Rizzo, eppure Cudini ripropone Di Noia nel ruolo di centrale sinistro nella difesa a tre. Segnale inequivocabile di una scelta che, se non è definitiva, poco ci manca. Il 3-5-2 è il modulo su cui puntare per provare a riemergere dopo un poker di partite infauste. C’è poi la scelta degli uomini, che dice molto circa il momento e soprattutto le intenzioni: prima non prenderle, poi chissà. Le due mezzali Odjer e Martini servono a dare più muscoli e sostanza, che pensieri sopraffini, compito che spetta a Vacca e ai suoi ritmi tutt’altro che frenetici. Il resto lo dice l’atteggiamento in campo: il baricentro del Foggia è piuttosto basso, i rossoneri lasciano il palleggio alla Juve Stabia, ma i pochi metri di spazio tra le linee e l’intasamento degli spazi rende le iniziative dei padroni di casa piuttosto sterili. La prima azione significativa la costruisce il Foggia, e sarebbe una occasionissima se Embalo non arrivasse nel peggiore dei modi sull’ottimo traversone dal versante mancino di Vezzoni. L’ex Thiam ringrazia. Non è la partita più indicata per i puristi e si sapeva. La Juve Stabia cerca diverse soluzioni, sia sulle corsie, che per vie centrali. Ma pericoli significativi Nobile non li corre.

SECONDO TEMPO – Il calcio è bello per tanti motivi. Per esempio, quando si è in grado di cadere in piedi malgrado gli sgambetti della malasorte. I primi due cambi (Rossi per Odjer e Salines per Di Noia) in avvio di ripresa sono forzati. Eppure, il Foggia non accusa il colpo, anzi. Persino quando al 3’ il tecnico deve incassare il terzo forfait di giornata (quello di Vacca) per un problema fisico, la squadra resta sul pezzo. La scelta di passare al 4-3-1-2 con una mediana del tutto inedita (Rossi e Vezzoni ai fianchi di Martini) e Schenetti alle spalle di Embalo e Toni, conferisce alla squadra ulteriori certezze e convinzioni. Anche perché Riccardi può affiancarsi a Carillo e giostrare in una posizione a lui più congeniale. La vera sorpresa è Martini, che da metodista riduce ai minimi termini la percentuale di errori, innalzando e di molto quella delle palle recuperate e dei contrasti vinti. L’innalzamento del baricentro vien da sé e con esso anche quello della pericolosità offensiva. Non c’è più palla spazzata e basta, ma recupero e tentativi sistematici (spesso riusciti) di riaggressione. E così, la Juve Stabia scopre incertezze tra le mura amiche fino a oggi sconosciute. Le ‘vespe’ ringraziano lo scarso cinismo di Schenetti, che lanciato a rete – dopo una palla recuperata – si perde sul più bello. È il 27’, due minuti dopo l’ingresso di Tounkara per Embalo. Quattro minuti più tardi, sarà Tonin ad avere la palla del vantaggio. E che palla. L’attaccante, però, la spara addosso a Thiam, al quale basta allungare la manona per opporsi. Ce ne sarebbe anche una terza, nel finale, quando Tounkara gigioneggia e non vede la possibilità di servire Schenetti solo verso Thiam.

Errori esiziali che nel calcio si pagano: ecco perché i satanelli tremano non poco sulle due occasioni che Candellone getta alle ortiche nel giro di tre minuti, entrambe su cross da sinistra (di Magnanelli prima, e Bentivegna poi). L’ex Gerbo prova il golazo, Nobile gli dice no. Sarebbe stata una punizione eccessiva. Finisce 0-0, giusto così. Chissà che non sia l’incipit di un nuovo percorso.

Juve Stabia-Foggia 0-0: il tabellino

JUVE STABIA (4-3-1-2) Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Romeo (36’st Gerbo), Leone, Buglio (36’st Marranzino); Piovanello (1’st Bentivegna (47’st Rovaglia)), Candellone, Piscopo (47’st Erradi). A disposizione: Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, Guarracino, Folino, Andreoni, Picardi, Ruggiero, Vimercati. Allenatore: Pagliuca

FOGGIA (3-5-2) Nobile; Riccardi, Carillo, Di Noia (1’st Salines); Garattoni, Odjer (1’st Rossi), Vacca (3’st Schenetti), Martini, Vezzoni (43’st Fiorini); Embalo (24’st Tounkara), Tonin. A disposizione: De Simone, Dalmasso, Peralta, Pazienza, Agnelli, Papazov, Idrissou, Brancato. Allenatore: Cudini

Arbitro: Mastrodomenico di Jesi

Assistenti: Monaco di Termoli – D’Angelo di Perugia

Quarto ufficiale: Pizzi di Bergamo

Marcatori:

Ammoniti: Vacca (F), Buglio (J), Tonin (F), Romeo (J), Martini (F), Tounkara (F), Vezzoni (F), Garattoni (F)