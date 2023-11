Juve Stabia-Foggia 0-0: le pagelle dei rossoneri

Serie C Girone C

Per la quinta gara consecutiva il Foggia non trova la vittoria, ma il pari con la Juve Stabia ha senza dubbio un sapore diverso dallo scialbo 1-1 casalingo con il Sorrento. Perché si giocava in casa della capolista, sempre vittoriosa nelle cinque precedenti gare disputate tra le mura amiche, peraltro chiuse sempre con la porta inviolata. Insomma, l'avversario peggiore per alimentare le speranze di ritrovare i tre punti, ma, contestualmente, il migliore per provare a ritrovare la rotta giusta dopo la tempesta delle ultime settimane. Ne è venuta fuori una gara dai due volti, nella quale i ragazzi di Cudini si sono difesi - senza soffrire - nella prima frazione, costruendo anche i presupposti per vincerla nella ripresa. È mancato, tanto per cambiare, il killer instinct in area di rigore. Fortuna che il vecchio adagio (gol mangiato, gol subito) mai troppo inflazionato, per una volta non si sia materializzato.

Le pagelle

JUVE STABIA (4-3-1-2) Thiam 6,5; Baldi 6 Bachini 6 Bellich 6 Mignanelli 6,5; Romeo 6 (36’st Gerbo 6) Leone 6,5 Buglio 6 (36’st Marranzino s.v.); Piovanello 5,5 (1’st Bentivegna 6 (47’st Rovaglia s.v.)) Candellone 5 Piscopo 5,5 (47’st Erradi s.v.). A disposizione: Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, Guarracino, Folino, Andreoni, Picardi, Ruggiero, Vimercati. Allenatore: Pagliuca 6

FOGGIA (3-5-2) Nobile 6,5; Riccardi 6,5 Carillo 6,5 Di Noia 6,5 (1’st Salines 6); Garattoni 6 Odjer 6 (1’st Rossi 6,5) Vacca 5,5 (3’st Schenetti 5,5) Martini 6,5 Vezzoni 6 (43’st Fiorini s.v.); Embalo 5,5 (24’st Tounkara 5) Tonin 5,5. A disposizione: De Simone, Dalmasso, Peralta, Pazienza, Agnelli, Papazov, Idrissou, Brancato. Allenatore: Cudini 6

Arbitro: Mastrodomenico 6,5

Assistenti: Monaco 6,5 – D’Angelo 6,5

Nobile 6,5 - Torna a non subire gol, consuetudine che nelle ultime gare si era un po' perduta, specie in trasferta. Quelli della Juve Stabia hanno le cartucce bagnate e la mira sghimbescia. E lui può ringraziare, malgrado qualche incertezza sulle uscite. Felino sul destro di Gerbo nel finale.

Riccardi 6,5 - Senza dubbio la migliore performance dal suo arrivo in Capitanata. L'unica macchia, l'intervento un po' così che consente a Bentivegna di mandare in porta Candellone. Dominante sulle palle alte, si destreggia bene sia da braccetto che da centrale nella difesa a quattro, ma è in quest'ultima posizione che alza ulteriormente il livello della prestazione.

Carillo 6,5 - Nella prima delle due chance capitate a Candellone, l'attaccante stabiese lo anticipa nettamente e sarebbe stato un errore esiziale. Fortuna che l'ex Bari non sia in grande giornata. Il resto della gara dice tutt'altro. Un po' sulla falsariga di Riccardi.

Di Noia 6,5 - Riproposto da braccetto, vista l'assenza di Rizzo. Anche in questa occasione mostra una maturità tattica da far invidia a molti. Bada quasi esclusivamente a difendere accompagnando di rado quando la palla ce l'ha il Foggia. Un guaio all'inguine lo tira fuori dalla contesa già nell'intervallo (1'st Saline 6 - Entra non per fare il braccetto, bensì il quarto a sinistra. E, come accadde ad Avellino, gioca con personalità e praticità. Certo, non si può chiedere a lui di produrre giocate illuminanti).

Garattoni 6 - Paradossalmente, mette il muso fuori oltre la propria metà campo quando la squadra passa a quattro, e quindi servirebbe ulteriore attenzione in fase difensiva. Nel complesso non sfigura troppo, anche se è dalle sue parti che la Juve Stabia costruisce le occasioni più importanti del secondo tempo.

Odjer 6 - Messo lì per far legna e stop. Mezzala di rottura e non di proposta, anche se non disdegna la sortita. Generoso perché si presta a giocare in un ruolo che poco si adatta alle sue caratteristiche. Per questo non gli si possono imputare grosse colpe (1'st Rossi 6,5 - Altro modo di interpretare il ruolo di mezzala. Ha corsa e un numero imprecisato di polmoni. La foga a volte prevale sulla ragione e, di conseguenza, sulla scelta. Ma la sua freschezza è uno dei motivi della buona ripresa dei rossoneri).

Vacca 5,5 - Tre gare dal 1' in poco più di una settimana non le giocava da un po'. Si sistema a guida di una mediana che ha il precipuo obiettivo di far densità e poco altro. Si adegua, censurando un po' l'istinto del regista giocoliere. E questo inficia sulla prestazione, anche perché non gli si possono chiedere ritmi anglosassoni. È il terzo, in ordine di tempo, a lasciare il campo per un problema muscolare (3'st Schenetti 5,5 - Con lui in campo la squadra acquisisce un volto completamente diverso dalla cintola in su. Meriterebbe ben altra valutazione se, lanciato verso la porta, non cincischiasse inspiegabilmente facendosi rimontare dal difensore stabiese).

Martini 6,5 - Primo tempo di tanta corsa e poca qualità. Gli errori di tocco e di scelta non sono pochi. Poi mister Cudini lo sistema a guida della mediana e ne viene fuori un giocatore completamente trasformato. Recupera palloni, aziona le riaggressioni, alza il ritmo della manovra. Sorprendente.

Vezzoni 6 - Sua la palla che manderebbe in porta Embalo, se quest'ultimo non ciabattasse malamente. Fa il quinto, poi stringe quando la squadra passa al 4-3-1-2. Tanta sostanza e anche un po' di garra sudamericana, che non guasta mai (43'st Fiorini s.v.).

Embalo 5,5 - Con una squadra che sta molto bassa e riparte di rado, per gli attaccanti c'è sempre da penare. Epperò, le rare chance che capitano andrebbero sfruttate. Lui è uno di quelli che non lo fa. Anche se gli errori di Schenetti, Tonin e Tounkara sono molto più gravi (24'st Tounkara 5 - Pronti via, due contrasti e va giù. Consuetudine che comincia un po' a risultare stucchevole. Senza dubbio, dà un po' più di fisicità e presenza all'attacco, ma non basta. Compartecipe nell'azione che manda Tonin vicino al gol, poi gestisce malissimo un pallone su una transizione, non servendo Schenetti accanto a lui pronto a lanciarsi solo verso Thiam).

Tonin 5,5 - Molte riconquiste di palla lo vedono protagonista. La sua gara è positiva, ma l'occasione non trasformata pesa tanto, troppo. La sensazione è che, una volta davanti a Thiam, fosse indeciso sul da farsi (dribbling, pallonetto o conclusione sul secondo palo?), alla fine ne viene fuori una cosa ibrida che l'ex portiere del Foggia cancella allungando la manona).

Cudini 6 - Lo schieramento iniziale parla da sé. Prima non prenderle, poi si pensa. Obiettivo raggiunto. Nella ripresa il cambio modulo stavolta porta benefici. La squadra diventa anche pericolosa, malgrado un centrocampo completamente inedito (Rossi-Martini-Vezzoni) e, probabilmente, con un cecchino d'area l'avrebbe pure vinta.