L'Audace riacciuffa la Juve Stabia. E la rivedrà ai play-off

Sotto di due gol l'Audace Cerignola di mister Michele Pazienza riacciuffa la Juve Stabia nel recupero del primo tempo con Capomaggio e a due minuti dal gong con Malcore. Una gara, quella del "Menti", che si era messa decisamente male per i cerignolani considerato che le "vespe" avevano punto al 12' con Silipo e al 22' con Caldore. Un pari che non era proprio il risultato più utile ai "cicognini" che chiudono la regular season al quinto posto con 60 punti, solo uno in meno del Foggia di Delio Rossi (che entrerà in scena al secondo turno dei play-off del girone) ma anche uno in più del Picerno, schiantato 3-0 a domicilio dal Pescara di Zeman. Un bilancio sicuramente positivo per la squadra di patron Grieco e del "diesse" Di Toro. All'esordio in Serie C dopo 84 anni, il Cerignola si è distinto come autentica sorpresa del girone. Sedici vittorie, undici pareggi e dieci sconfitte per 46 gol fatti e 39 subiti sono i numeri complessivi messi insieme dai gialloblu. Cannoniere della squadra, ovviamente, bomber Malcore con 15 reti. A seguire Achik a quota 8, cinque per D'Andrea, tre per D'Ausilio e Tascone, due a testa per Capomaggio, Langella, Sainz-Maza e Neglia, una ciascuno per Blondett, Coccia, Ligi, Russo, Ruggiero e Samele.

Ora testa ai play-off. Sarà ancora la Juve Stabia l'avversario del Cerignola con gara 1 al "Monterisi" e ritorno a Castellammare di Stabia