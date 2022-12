Foggia mai "corsaro" contro il Giugliano

Giugliano e Foggia tornano ad affrontarsi dopo molti anni. Campani e dauni si sono affrontati per quattro stagioni di fila in C2 all’inizio del Millennio. La prima volta nella stagione 99/00. Al “De Cristofaro” terminò a reti inviolate. Nella stagione successiva altro risultato “a occhiali”. Nel 2001/2002, invece, gialloblu vittoriosi grazie al gol di Massimo Gobbi, che poi avrebbe fatto carriera in categorie superiori fino alla Serie A con Parma, Fiorentina, Chievo e Cagliari. Era il Giugliano di Corona, Paratici, Migliaccio e allenato dall’ex Foggia Lamberto Leonardi. Nella stagione 2002/2003, alla seconda di campionato, La Porta in gol per il momentaneo vantaggio rossonero, Muratore per il pari giuglianese. Le due squadre si sono affrontate anche in Coppa Italia di Serie C nel 2005/2006. Vinsero i napoletani grazie a una doppietta di Chigou e alla rete di Piemontese. Per i foggiani gol della bandiera di Maffucci.