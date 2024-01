Giugliano-Foggia gara a rischio, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Capitanata: "Acuita rivalità fra tifoserie"

Serie C

Serie C

Trasferta senza i propri tifosi per il Foggia. Il Prefetto di Napoli Michele di Bari ha infatti vietato la vendita dei tagliandi a tutti i residenti nella provincia di Foggia della sfida tra Giugliano e Foggia, in programma venerdì 12 gennaio alle ore 20.45 presso lo stadio 'De Cristofaro' del centro campano.

Il provvedimento prefettizio è stato adottato in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che con determina del 28 dicembre scorso ha evidenziato che gli accadimenti verificatisi lo scorso 8 aprile tra le due tifoserie, in occasione dell’incontro Foggia-Giugliano, hanno acuito la rivalità tra le stesse, alimentando un forte spirito di rivalsa da parte dei tifosi del Giugliano. La gara era stata identificata tra quelle a rischio nella determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.