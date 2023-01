Il Cerignola riparte da Avellino contro il Giugliano

Il 2023 del Cerignola inizia al Partenio di Avellino contro il Giugliano. Per i gialloblu di mister Pazienza una occasione per allungare il passo in zona play-off e confermarsi quale migliore sorpresa del girone C di Serie C. Di contro, i campani di mister Lello Di Napoli venderanno cara la pelle per proseguire nel proprio percorso di tranquillità in una stagione fin qui oltremodo positiva considerando il potenziale, sulla carta, della squadra della città non capoluogo di provincia più popolosa d’Italia.

Le “tigri” sono in zona play-off a quota 27 punti in condominio con Avellino, Picerno, Latina e Taranto. Sette vittorie, 6 pareggi e sette sconfitte per un totale di 27 gol messi a segno e 26 incassati. Tra le mura amiche, si fa per dire dato che il “De Cristofaro” è indisponibile per le gare di Serie C, i giuglianesi hanno finora vinto cinque incontri, pareggiato in tre circostanze e perso in due occasioni per 19 gol fatti e 12 subiti. Una sola vittoria nelle ultime 6 gare di campionato per i napoletani che hanno piegato solo il Foggia di misura per 3-2. Cannonieri della squadra sono l’evergreen Piovaccari con cinque marcature assieme al partner d’attacco Salvemini. Quattro centri per l’esperto centrocampista Gladestony, tre per l’attaccante Rizzo, due per il centrocampista Felippe e l’esperto attaccante Nocciolini. Una a testa per i difensori Rondinella e Zullo, i centrocampisti Ceparano, De Rosa e Iglio e per l’attaccante Di Dio.

Il mercato di gennaio ha visto finora arrivate l’attaccante Lorenzo Sorrentino dal Gelbison che, però, non è notoriamente un bomber.

All’andata l’Audace si impose di misura grazie al gol di Malcore. Per quel che concerne i precedenti tra le due squadre, Giugliano e Cerignola si sono affrontate nella Poule Scudetto di Serie D della passata stagione. Vinsero i padroni di casa per 3-1 grazie alle reti messe a segno da De Rosa, Abonckelet e Rizzo. Momentaneo pareggio cerignolano di Strambelli dagli undici metri.

Arbitro dell’incontro sarà Ettore Longo di Cuneo. Calcio d’inizio alle 17:30

Di seguito l’attuale rosa del Giugliano. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 20esima giornata.

GIUGLIANO – Allenatore: Raffaele Di Napoli

PORTIERI

12 - Jacopo Sassi (Confermato – 2003) (16/-22)

1 - Aniello Viscovo (Confermato – 1999) (4/-4)



DIFENSORI

2 - Tamir Berman (Confermato – 2001) (7/0)

24 - Eric Biasiol (Confermato – 1997) (15/0)

3 - Lorenzo D’Alessio (Confermato – 2001) (6/0)

50 – Francesco De Francesco (Confermato – 2002) (0/0)

11 - Sulaiman Oyewale (Confermato – 2000) (13/0)

6 - Ciro Poziello (Confermato – 1990) (13/0)

27 - Genny Rondinella (Confermato – 2001) (16/1)

25 - Edoardo Scanagatta (Confermato – 2002) (10/0)

13 - Walter Zullo (Confermato – 1990) (18/1)



CENTROCAMPISTI

4 - Giovanni Ceparano (Confermato – 2002) (13/1)

8 - Roberto De Rosa (Confermato – 1994) (14/1)

5 - Lucas Felippe (Confermato - 2000) (14/2)

77 - Matteo Ghisolfi (Confermato – 2002) (13/0)

14 - Gladestony (Confermato – 1993) (20/4)

17 - Giuseppe Iglio (Confermato – 2001) (13/1)

70 - Ousman Gomez (Confermato – 2002) (11/0)

21 - Raffaele Poziello (Confermato – 1988) (8/0)



ATTACCANTI

80 - Flavio Di Dio (Confermato – 2002) (14/1)

23 - Mattia Felici (Confermato – 2002) (0/0)

99 - Giovanni Kyeremateng (Confermato – 1991) (8/0)

90 - Manuel Nocciolini (Confermato – 1989) (19/2)

9 - Federico Piovaccari (Confermato – 1984) (14/5)

10 - Nicolas Rizzo (Confermato – 1993) (14/3)

7 - Francesco Salvemini (Confermato – 1996) (17/5)

Lorenzo Sorrentino (Proveniente dal Gelbison – 1995) (13/0 nel Gelbison)