D’Ausilio fa sognare l’Audace, Sorrentino pareggia all’ultimo respiro

Serie C Girone C

Alla fine la squadra di Pazienza può recriminare sia per aver subito il gol del pareggio a pochi secondi dal triplice fischio, sia per le almeno due occasioni limpide di chiudere il match, clamorosamente non sfruttate. Sia chiaro, un pari in casa del Giugliano è un ottimo risultato, ma per l’andamento del match e le chance non capitalizzate, si fa fatica a vedere il bicchiere mezzo pieno.

È stata una gara tutto sommato equilibrata, anche se – specie nel secondo tempo – le occasioni più importanti le ha costruite il Cerignola. Il piede di Achik, come sempre, ha ispirato la quasi totalità delle occasioni. Tuttavia, il gol lo ha realizzato D’Ausilio all’84’, con un preciso diagonale da sinistra, su perfetto suggerimento di Malcore.

Il bomber dell’Audace è poi protagonista in negativo al 90’, quando viene lanciato a rete, supera in velocità i due centrali, ma alza troppo il pallone nel tentativo di superare il portiere Sassi con un pallonetto. Due minuti più tardi, il nove gialloblu invita D’Andrea al tiro, sul quale l’estremo difensore del Giugliano è attento. Poi, la beffa al 96’: su un cross dalla destra, Salvemini la spizza sul secondo palo dove c’è Salvemini che con una perfetta conclusione di prima beffa Saracco.