Ecco la rosa del Cerignola ai nastri di partenza del campionato

Serie C Girone C

Una rosa decisamente corposa quella con cui l'Audace Cerignola si presenta ai nastri di partenza del campionato di Serie C girone C. Ultime novità la partenza di Umberto Saracco, portiere classe 1994, ceduto in prestito al Lecco e l'ingaggio del difensore classe 2004 Bruno Prati, cresciuto nella Fiorentina e nella passata stagione in Serie D con l'Aglianese con cui ha collezionato 23 presenze.

Di seguito l’attuale rosa dell'Audace Cerignola. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

AUDACE CERIGNOLA – Allenatore: Ivan Tisci

PORTIERI

12 - Giuseppe Fares (Confermato – 2003) (0/-0)

1 - Titas Krapikas (Proveniente dalla Ternana – 1999) (0/-0)

22 - Salvatore Trezza (Confermato – 2002) (2/-1)



DIFENSORI

4 - Giacinto Allegrini (Confermato – 1989) (19/0)

28 - Christian Basile (Proveniente dalla Cavese – 2003) (11/0 + 0/0 nell’Audace Cerignola)

7 - Giuseppe Coccia (Confermato – 1993) (26/1)

30 - Umberto De Luca (Proveniente dal Lamezia Terme – 2004) (32/2)

23 - Lorenzo Gonnelli (Proveniente dal Picerno – 1993) (11/0 + 10/0 nell’Audace Cerignola)

15 - Alessandro Ligi (Confermato – 1989) (33/1)

55 - Luca Martinelli (Proveniente dal Catanzaro – 1988) (31/3)

2 - Fabricio Olivera (Confermato– 2001) (5/0)

14 – Bruno Prati (Proveniente dall’Aglianese – 2004) (23/0)

34 - Agostino Rizzo (Proveniente dall’Avellino – 1999) (29/0)

3 - Luca Russo (Confermato – 1999) (36/1)

21 - Alberto Tentardini (Proveniente dal Catanzaro – 1996) (24/1)



CENTROCAMPISTI

18 - Aldo Bezzon (Proveniente dalla Cavese – 2002) (29/2)

8 - Raffaele Bianco (Confermato – 1987) (21/0)

16 - Manuel Botta (Confermato – 2002) (15/0)

5 - Galo Capomaggio (Confermato – 1997) (33/2)

80 - Alessandro Carnevale (Proveniente dal Matese – 2004) (32/2)

77 - Matteo Ghisolfi (Proveniente dal Giugliano – 2000) (18/0)

24 - Zak Ruggiero (Confermato – 2001) (27/1)

20 - Miguel Angel Sainz-Maza (Confermato – 1993) (32/2)

29 - Mattia Tascone (Confermato – 2000) (35/3)

27 - Mattia Vitale (Proveniente dal Catania – 2004) (30/6)



ATTACCANTI

17 - Filippo D’Andrea (Confermato – 1998) (31/5)

10 - Michele D’Ausilio (Confermato – 1999) (33/3)

11 - Vito Leonetti (Proveniente dalla Turris – 1994) (27/9)

9 - Giancarlo Malcore (Confermato – 1993) (37/15)

91 - Samuele Neglia (Proveniente dalla Fermana – 1991) (12/1 + 17/2 nell’Audace Cerignola)

70 - Sabino Signorile (Confermato – 2002) (2/0)

44 - Franco Sosa (Proveniente dal Team Altamura – 1995) (33/12)



Arrivi: T.Krapikas (por, 99, Ternana); C.Basile (dif, 03, Cavese); U.De Luca (dif, 04, Lamezia Terme); L.Gonnelli (dif, 93, Picerno); L.Martinelli (dif, 88, Catanzaro); A.Rizzo (dif, 99, Avellino); A.Tentardini (dif, 96, Catanzaro); A.Bezzon (cen, 02, Cavese); A.Carnevale (cen, 04, Matese); M.Ghisolfi (cen, 02, Giugliano); M.Vitale (cen, 04, Catania); V.Leonetti (att, 94, Turris); S.Neglia (att, 91, Fermana); F.Sosa (att, 95, Team Altamura)

Partenze: U.Saracco (por, 94, Lecco); E.Blondett (dif, 92, Sorrento); P.Giofrè (dif, 01); S.Righetti (dif, 01, Lumezzane); G.Santoni (dif, 01); C.Langella (cen, 00, Rimini); E.Mengani (cen, 04, Campobasso); I.Achik (att, 00, Bari); A.Inguscio (att, 03); M.Montini (att, 92, Monopoli); L.Samele (att, 01, Taranto)