Trasferta insidiosa a Potenza per il Cerignola

Trasferta ostica per il Cerignola di mister Tisci che affronterà domani alle 18:30 al “Viviani” il Potenza di mister Franco Lerda. Un match tra due squadre che, finora, si sono equivalse nel loro cammino in campionato. Meglio l’Audace che ha due punti in più dei lucani, attualmente appena fuori la zona play-off, che di punti in cascina ne hanno diciassette. I potentini hanno cambiato guida tecnica dopo sette giornate. Al posto di mister Alberto Colombo, dopo un breve interregno con Pietro De Giorgio in panchina, è arrivato Lerda. Cinque vittorie, due pareggi e 6 sconfitte per quindici gol messi a segno e diciannove incassati sono i numeri sinora raccolti dai rossoblù. Che in casa vanno forte con cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta per dodici reti realizzate e 6 incassate. Cannoniere della squadra è l’attaccante Caturano con 6 gol. A seguire il compagno di reparto Di Grazia a quota tre. Un gol a testa per i difensori Hadziosmanovic e Monaco, il centrocampista Steffè, gli attaccanti Gagliano, Rossetti e Volpe.

Nel corso del mercato estivo, alle conferme di Gasparini tra i pali, Armini, Gyamfi, Hadziosmanovic, Sbraga e Verrengia in difesa; Laaribi e Steffè in mediana e soprattutto bomber Caturano assieme a Di Grazia e Volpe in attacco, si sono aggiunti nuovi elementi ad accrescere il tasso tecnico dei potentini. Nel reparto difensivo è arrivato Monaco dal Padova; a centrocampo Candellori dalla Fidelis Andria, Prezioso dalla Virtus Francavilla, Saporiti dalla Torres e Schiattarella dal Benevento; Asencio dal Cittadella, Gagliano dal Padova e Rossetti dal Rimini in attacco.

Per quel che concerne i precedenti tra le due squadre, Potenza vittorioso in Serie D girone H edizione 2017/2018 grazie alla doppietta di Franca e al gol di Siclari. Risultato “a occhiali”, invece, nella passata stagione.

Arbitro dell’incontro sarà Hermes Fabrizio Cavaliere di Padova.

Di seguito l’attuale rosa del Potenza. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla tredicesima giornata.

POTENZA – Allenatori: Alberto Colombo poi Franco Lerda

PORTIERI

22 - Fabrizio Alastra (Confermato – 1997) (0/-0)

1 - Manuel Gasparini (Confermato – 2002) (13/-19)



DIFENSORI

5 - Nicolò Armini (Confermato – 2001) (5/0)

19 - Alessandro Calvosa (Proveniente dal Rotonda – 2006) (0/0)

4 - Bright Gyamfi (Confermato – 1996) (10/0)

98 - Cristian Hadziosmanovic (Confermato – 1998) (11/1)

55 - Andrea Hristov (Proveniente dalla Reggiana – 1999) (3/0)

3 - Rosario Maddaloni (Proveniente dall’Imolese – 1998) (0/0)

6 – Salvatore Monaco (Proveniente dal Padova – 1992) (6/1)

19 – Federico Pace (Proveniente dal Brescia – 1999) (1/0)

16 - Andrea Sbraga (Confermato – 1992) (12/0)



CENTROCAMPISTI

81 - Kevin Candellori (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1996) (10/0)

20 - Mohamed Laaribi (Confermato – 1993) (6/0)

44 - Luciano Pisapia (Proveniente dalla Juventus – 2003) (0/0)

14 - Mario Prezioso (Proveniente dall’Ancona – 1996) (7/0)

70 - Edoardo Saporiti (Proveniente dalla Torres – 2001) (12/0)

28 - Pasquale Schiattarella (Proveniente dal Benevento – 1987) (7/0)

7 - Demetrio Steffè (Confermato – 1996) (11/1)

26 - Bruno Verrengia (Confermato – 2003) (9/0)



ATTACCANTI

90 - Raul Asencio (Proveniente dal Cittadella – 1998) (12/0)

9 - Salvatore Caturano (Confermato – 1990) (13/6)

10 - Andrea Di Grazia (Confermato – 1996) (11/3)

37 - Luca Gagliano (Proveniente dal Padova – 2000) (11/1)

18 - Asan Mata (Proveniente dal Sassuolo – 2003) (3/0)

11 - Mattia Rossetti (Proveniente dal Rimini – 1996) (11/1)

77 - Giovanni Volpe (Confermato – 2002) (12/1)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

17 - Antonio Porcino (D) (Proveniente dal Gelbison e poi ceduto al Reggio Calabria – 1995) (8/0)