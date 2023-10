Foggia all'esame Picerno per nuove conferme

Il Foggia di mister Cudini, rinvigorito dalla prestazione infrasettimanale contro il Benevento, cercherà di fare punti sul terreno del Picerno alle 18:30. Ad attenderlo una diretta concorrente nella corsa ai play-off che ha confermato mister Emilio Longo in panchina e buona parte della rosa protagonista di un campionato sorprendente nella passata stagione. Rosa che è stata rafforzata con gli arrivi di Merelli dalla Casatese tra i pali; Gilli dalla Gelbison in difesa; Ciko dal Derthona, Graziani dalla Gelbison e Maiorino dalla Virtus Francavilla a centrocampo; l’ex Foggia Vitali e soprattutto bomber Murano, 9 gol in 10 gare dal Potenza.

Tre vittorie, cinque pareggi e due sconfitte per i rossoblù che hanno un sol punto in meno del Foggia in classifica e che, finora, hanno vinto una gara e pareggiato tre incontri tra le mura amiche del “Curcio”. Quindici i gol fatti, undici quelli subiti dal Picerno che vede in Murano il mattatore assoluto sotto porta seguito dai compagni di reparto Albadoro a quota tre e Diop a due centri. Bene anche in Coppa Italia di Serie C con la vittoria ottenuta sul Taranto ai calci di rigore.

Quella tra Satanelli e Picerno sarà la seconda sfida tra le due squadre in terra lucana. Nei primi due incontri, nelle ultime due stagioni, uno pari nel 2021/2022 con vantaggio locale di Pitarresi e pareggio dauno di Di Pasquale e secco 3-0 per i padroni di casa nella passata stagione grazie ai gol messi a segno da Reginaldo, Esposito su rigore e Pitarresi.

Arbitro dell’incontro sarà Gianluca Renzi di Pesaro.

Di seguito l’attuale rosa del Picerno. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla decima giornata.

AZ PICERNO – Allenatore: Emilio Longo

PORTIERI

Davide Merelli (Proveniente dalla Casatese – 1996) (6/-9)

Elia Summa (Proveniente dal Trapani – 2003) (4/-2)



DIFENSORI

Andrea Allegretto (Confermato – 2001) (6/0)

Eric Biasiol (Proveniente dal Giugliano – 1997) (2/0)

Vincenzo Ciriello (Proveniente dal Cittadella – 2002) (0/0)

Ruben Garcia (Confermato – 1995) (10/0)

Matteo Gilli (Proveniente dal Gelbison – 1997) (7/0)

Walter Guerra (Confermato – 1992) (9/1)

Mattia Novella (Confermato – 2001) (5/0)

Gabriele Pagliai (Confermato – 2002) (5/0)

Matteo Savarese (Proveniente dal Fasano – 2004) (2/0)



CENTROCAMPISTI

Sevo Ciko (Proveniente dal Derthona – 1998) (7/0)

Rodrigo De Ciancio (Confermato – 1995) (10/0)

Antonio De Cristofaro (Confermato – 2000) (9/0)

Andrea Gallo (Confermato – 1997) (10/0)

Vittorio Graziani (Proveniente dal Gelbison – 2001) (8/0)

Pasquale Maiorino (Proveniente dal Virtus Francavilla – 1989) (1/0)

Francesco Pitarresi (Confermato – 1990) (5/0)



ATTACCANTI

Diego Albadoro (Confermato – 1989) (8/3)

Tommaso Ceccarelli (Confermato – 1992) (5/0)

Abou Diop (Confermato – 1993) (7/2)

Emmanuele Esposito (Confermato – 1991) (7/0)

Jacopo Murano (Proveniente dal Potenza – 1990) (10/9)

Andrea Santarcangelo (Confermato – 2003) (4/0)

Pablo Vitali (Proveniente dal Foggia – 2002) (8/0)