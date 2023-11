Sfida alla capolista Juve Stabia per il Foggia. Le "vespe" vincono sempre e non prendono mai gol al "Menti"

Probante quanto stimolante la sfida delle 20:45 al “Menti” per il Foggia di mister Cudini che se la dovrà vedere contro la Juve Stabia, capolista a sorpresa del torneo. Otto vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta per le “vespe” che vantano la miglior difesa del girone C di Serie C con appena cinque gol incassati dall’ex di turno Thiam. In casa, finora, cinque vittorie su cinque partite disputate, zero gol subiti e sette realizzati. Niente male davvero per una compagine che, a inizio stagione, era semplicemente accreditata per una salvezza tranquilla. Cannoniere della squadra è l’attaccante Candellone con quattro centri. A seguire il difensore Bellich e il centrocampista Romeo a quota tre. Un gol ciascuno per i difensori Baldi e Mignanelli; i centrocampisti Erradi, Leone e Meli e per l’attaccante Piscopo.

Gli stabiesi hanno cambiato molto rispetto alla passata stagione. Ne ha evidentemente guadagnato l’aspetto qualitativo della rosa affidata a mister Guido Pagliuca, proveniente dal Siena. Decisamente pochi i superstiti della passata stagione: Mignanelli in difesa, Gerbo e Maselli (entrambi ex della contesa) in mediana e Bentivegna in attacco. Dentro tanti volti nuovi come Thiam tra i pali; Andreoni dal Pordenone, Bachini dalla Lucchese, Baldi dall’Alessandria, Bellich dal Vicenza; gli ex senesi Buglio, Leone e Meli a centrocampo; Candellone e Piscopo dal Pordenone, Piovanello dal Padova, Romeo dalla Fermana e Rovaglia dal Montevarchi in attacco.

Arbitro dell’incontro sarà Leonardo Mastrodomenico di Matera.

Di seguito l’attuale rosa della Juve Stabia. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla dodicesima giornata.

JUVE STABIA – Allenatore: Guido Pagliuca

PORTIERI

32 - Matteo Esposito (Confermato – 2002) (0/-0)

1 - Alessandro Signorini (Proveniente dalla Chiantigiana – 1999) (0/-0)

20 - Demba Thiam (Proveniente dal Foggia – 1998) (12/-5)



DIFENSORI

28 – Cristian Andreoni (Proveniente dal Pordenone – 1992) (7/0)

21 - Matteo Bachini (Proveniente dalla Lucchese – 1995) (12/0)

13 - Matteo Baldi (Proveniente dall’Alessandria – 2002) (12/1)

6 - Marco Bellich (Proveniente dal Vicenza – 1999) (12/3)

2 – Aniello Boccia (Proveniente dal Catania – 2002) (0/0)

26 - Francesco D’Amore (Proveniente dalla Cavese – 2004) (0/0)

23 - Francesco Folino (Proveniente dalla Carrarese – 2002) (8/0)

3 - Alessandro La Rosa (Proveniente dal Pordenone – 2002) (0/0)

19 - Daniele Mignanelli (Confermato – 1993) (10/1)

44 - Michele Picardi (Confermato – 2004) (0/0)

77 - Alessandro Vimercati (Confermato – 2002) (0/0)



CENTROCAMPISTI

8 - Davide Buglio (Proveniente dal Siena – 1998) (12/0)

33 - Bilal Erradi (Proveniente dal Sorrento – 2001) (12/1)

25 - Alberto Gerbo (Confermato – 1989) (8/0)

55 - Giuseppe Leone (Proveniente dal Siena – 2001) (12/1)

5 - Sergio Maselli (Confermato – 2001) (2/0)

14 – Marco Meli (Proveniente dal Siena – 2000) (6/1)

7 - Federico Romeo (Proveniente dalla Fermana – 2002) (10/3)

61 - Gennaro Ruggiero (Proveniente dal Real Agro Aversa – 2000) (0/0)

24 - Stefano Selvaggio (Proveniente dal Sorrento – 2002) (0/0)



ATTACCANTI

10 - Accursio Bentivegna (Confermato – 1996) (3/0)

27 - Leonardo Candellone (Proveniente dal Pordenone – 1997) (12/4)

18 - Vincenzo Della Pietra (Proveniente dal Monterosi – 2002) (0/0)

17 - Mariano Guarracino (Confermato – 2002) (3/0)

70 - Pasquale Marranzino (Proveniente dal Napoli – 2004) (5/0)

99 - Enrico Piovanello (Proveniente dal Padova – 2000) (10/0)

11 - Kevin Piscopo (Proveniente dal Pordenone – 1998) (12/1)

31 - Pietro Rovaglia (Proveniente dal Montevarchi – 2001) (9/0)