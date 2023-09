Nello Zac ancora vuoto Foggia per il pieno di punti contro il Francavilla

Serie C Girone C

In uno Zaccheria a porte chiuse per la seconda volta di fila, il Foggia alle 20:45 sarà chiamato a bissare l’appuntamento con i tre punti casalinghi, dopo quelli raccolti contro il Giugliano, e a dare continuità al percorso in crescendo che sta vedendo i Satanelli non demeritare affatto nelle prime uscite in campionato, a dispetto del grande ritardo con cui mister Cudini ha dovuto fare i conti mettendosi a lavoro solo a inizio agosto.

Di contro ci sarà la Virtus Francavilla, per il secondo derby stagionale, a recitare la parte dell’avversario sempre ostico da affrontare. I biancocelesti hanno affidato la panchina ad Alberto Villa, proveniente dalla Pergolettese, e puntano a risalire la china dopo una stagione, la scorsa, avara di soddisfazioni. Prova ne è l’abbandono della “linea verde” in sede di calciomercato, alla quale è stata preferita l’esperienza dei classici elementi di categoria. Tra i pali c’è Forte, arrivato dal Monterosi. In difesa il quartetto composto dall’ex Gavazzi arrivato dalla Vis Pesaro, Accardi dal Piacenza, Monteagudo dalla Viterbese e Nicoli dal Prato. In mezzo al campo Biondi dal Rimini, Fornito dalla Gelbison e Izzillo dal Pontedera. In attacco Giovinco dal Catania e Polidori dalla Viterbese. Tra i conferati, invece, De Marino in difesa e il quintetto di centrocampisti formato da Cardoselli (lungodegente), Carella, Di Marco, Macca e Risolo.

L’avvio di stagione sembrava oltremodo confortante con il 3-1 rifilato al Crotone all’esordio (a segno Giovinco, Fornito e Polidori). Poi due sconfitte di fila per 1-0 a Benevento e in casa col Picerno.

Arbitro dell’incontro sarà Domenico Castellone di Napoli.

Di seguito l’attuale rosa della Virtus Francavilla. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

VIRTUS FRANCAVILLA – Allenatore: Alberto Villa

PORTIERI

22 - Francesco Forte (Proveniente dal Monterosi – 1991) (15/-17 + 0/-0 nell’Avellino)

12 - Igor Lucatelli (Proveniente dal Benevento – 2003) (0/-0)



DIFENSORI

40 - Andrea Accardi (Proveniente dal Piacenza – 1995) (16/1 + 0/0 nel Palermo)

3 - Davide De Marino (Confermato – 2000) (17/0 + 3/0 nel Pescara)

72 - Marco Fakete (Confermato – 2005) (0/0)

4 - Fabio Gavazzi (Proveniente dalla Vis Pesaro – 1988) (29/1)

26 - Sergio Yakubiv (Confermato – 2002) (2/0 + 10/0 nel Crotone Primavera)

Lorenzo Lo Duca (Proveniente dal United Riccione – 2003) (15/0 + 0/0 nel Rimini)

5 - Juan Monteagudo (Proveniente dalla Viterbese – 1995) (29/1)

23 - Simone Nicoli (Proveniente dal Prato – 1998) (34/6)



CENTROCAMPISTI

7 - Kevin Biondi (Proveniente dal Rimini – 1999) (13/1 + 17/0 nel Pordenone)

Cassio Cardoselli (Confermato – 1998) (24/3)

17 - Francesco Carella (Confermato – 2001) (21/0)

8 - Tommaso Di Marco (Confermato – 2003) (26/0)

31 - Elimelech Enyan (Proveniente dal Montevarchi – 2001) (4/0 + 10/1 nel Virtus Francavilla)

77 - Giuseppe Fornito (Proveniente dalla Gelbison – 1994) (31/3)

19 - Nicolas Izzillo (Proveniente dal Pontedera – 1994) (29/0)

30 - Federico Macca (Confermato – 2003) (25/1)

21 - Andrea Risolo (Confermato – 1996) (35/1)



ATTACCANTI

9 - Gabriele Artistico (Proveniente dal Renate – 2002) (11/1 + 11/2 nel Gubbio)

90 - Giuseppe Giovinco (Proveniente dal Catania – 1990) (19/3)

10 - Alessandro Polidori (Proveniente dalla Viterbese – 1992) (36/7)

11 - Diego Zuppel (Proveniente dal Messina – 2002) (22/1)

Arrivi: F.Forte (por, 91, Monterosi); I.Lucatelli (por, 03, Benevento); A.Accardi (dif, 95, Piacenza); F.Gavazzi (dif, 88, Vis Pesaro); L.Lo Duca (dif, 03, United Riccione); J.Monteagudo (dif, 95, Viterbese); K.Biondi (cen, 99, Rimini); E.Enyan (cen, 01, Montevarchi); G.Fornito (cen, 94, Gelbison); N.Izzillo (cen, 94, Pontedera); S.Nicoli (cen, 98, Prato); G.Artistico (att, 02, Renate); G.Giovinco (att, 90, Catania); A.Polidori (att, 92, Viterbese); D.Zuppel (att, 02, Messina)

Partenze: M.Avella (por, 00, Frosinone); J.Milli (por, 00); A.Romagnoli (por, 98); A.Caporale (dif, 95, Lecco); A.Dermidjian (dif, 97); R.Idda (dif, 88, Torres); D.Manarelli (dif, 02); A.Minelli (dif, 99, Pro Patria); R.Pierno (dif, 01, Pescara); D.Solcia (dif, 01, Atalanta U23); P.Maiorino (cen, 89, Picerno); L.Prinelli (cen, 03, Novara); G.Tchetchoua (cen, 00); A.Cisco (att, 98, Sudtirol); R.Ejesi (att, 03, Portogruaro); O.Karlsson (att, 97, Vis Pesaro); Murilo (att, 95, Barito Putera); C.Patierno (att, 91, Avellino)