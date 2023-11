Foggia-Sorrento, bilancio precedenti a favore dei dauni. Ma stavolta non è Coppa

Quattro vittorie del Foggia, due pareggi e due successi del Sorrento. Questo il conto dei precedenti a Foggia tra rossoneri dauni e rossoneri campani che si sono anche affrontati in Serie B nella stagione 71/72. Finì 3-0 per i foggiani grazie ai gol di Rognoni, Saltutti e Maioli su calcio di rigore. Uno pari, invece, in C1 edizione 85/86 con vantaggio dei padroni di casa da parte di Pidone e pareggio degli ospiti con Apuzzo. Successo costiero alla prima di campionato nella stagione successiva grazie alla rete di Balistrieri. Nel 2008/2009, invece, una tripletta di Salgado stese i campani a segno con La Vista per il momentaneo pareggio. Uno pari nella stagione 2011/2012 con vantaggio sorrentino di Ginestra e pareggio foggiano di Agodirin. Nell’ultima C2 edizione 2013/2014, 3-2 per il Foggia grazie alle marcature di Cavallaro, Quinto e Venitucci. Per i campani doppietta di Maiorino. Infine, in Serie D 2019/2020, successo del Sorrento per 2-0 grazie a Herrera e Gargiulo. Un mese fa, il 4 ottobre, perentorio 5-0 del Foggia ai danni degli avversari scesi in campo con la Primavera. Doppiette per Embalo e Peralta e gol di Rossi per i padroni dello Zaccheria.