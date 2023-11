Stasera allo Zac c'è il Latina. Obiettivo seconda vittoria di fila per il Foggia

Alle 20:45 allo Zac sarà il Latina del confermato mister Daniele Di Donato per la seconda sfida casalinga dei dauni dopo quella vittoriosa contro il Messina. Sempre difficile fare 6 punti, quando si hanno due partite in casa di fila. Ma il Foggia di mister Cudini ha il dovere di centrare l’impresa per dare definitivo slancio alle proprie ambizioni play-off.

Di contro ci saranno i nerazzurri che hanno un punto in più dei rossoneri in classifica (22 assieme al Crotone) e che martedì affronteranno il Pescara di Zeman negli ottavi della Coppa Italia di Serie C. Il cammino dei pontini in campionato, finora, ha visto maturare 6 vittorie, quattro pareggi ed altrettante sconfitte per un totale di diciannove gol fatti e sedici subiti. Equilibrio tra le performance casalinghe e quelle esterne: fuori casa, infatti, i laziali hanno finora vinto tre volte, pareggiato in due occasioni e perso in altrettante circostanze per undici gol fatti e 6 subiti, dato migliore delle reti realizzate e incassate al “Francioni”. Cannoniere della squadra è l’attaccante Fabrizi con quattro centri. A seguire il trequartista Del Sole a quota tre. Due a testa per gli attaccanti Fella, Jallow e Paganini. Una ciascuno per il difensore Rocchi e il centrocampista Cittadino, ex di turno.

Il Latina ha cambiato parecchio rispetto alla passata stagione. Confermati, tra gli altri, Cardinali tra i pali, Cortinovis e De Santis in difesa, il figlio d’arte Di Livio e Riccardi in mediana con Fabrizi, capocannoniere della squadra nella passata stagione, in attacco. Dentro, parecchi volti nuovi. A cominciare dai ritorni di Ercolano in difesa dalla Turris e Cittadino a centrocampo dal Potenza, squadra dalla quale sono arrivati anche Rocchi in difesa e Del Sole sulla trequarti. A garantire esperienza nel pacchetto arretrato c’è Marino, 35 anni, arrivato dalla Carrarese. Così come a centrocampo si segnala l’arrivo di Crecco dal Taranto. In avanti l’esperienza è garantita da Paganini, arrivato dalla Triestina, e Mastroianni, giunto dal Fiorenzuola. Mentre Fella dal Monopoli e Jallow dalla Viterbese sono a caccia di rilancio.

Arbitro dell’incontro sarà Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

Di seguito l’attuale rosa del Latina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla quattordicesima giornata.

LATINA – Allenatore: Daniele Di Donato

PORTIERI

Tommaso Bertini (Proveniente dall’Atalanta – 2004) (0/-0)

Matteo Cardinali (Confermato – 2001) (14/-16)

Flavio Giannini (Confermato – 2000) (0/-0)



DIFENSORI

Fabio Cortinovis (Confermato – 2002) (13/0)

Eros De Santis (Confermato – 1997) (9/0)

Giovanni Di Renzo (Proveniente dal Chieti – 2002) (6/0)

Emanuel Ercolano (Proveniente dalla Turris – 2002) (14/0)

Salvatore Gallo (Confermato – 2001) (1/0)

Antonio Marino (Proveniente dalla Carrarese – 1988) (6/0)

Gabriele Rocchi (Proveniente dal Potenza – 1996) (14/1)

Anass Serbouti (Proveniente dal Sangiuliano – 2000) (3/0)



CENTROCAMPISTI

Simone Biagi (Proveniente dal Montevarchi – 1997) (11/0)

Andrea Cittadino (Proveniente dal Potenza – 1994) (12/1)

Luca Crecco (Proveniente dal Taranto – 1995) (12/0)

Ferdinando Del Sole (Proveniente dal Potenza – 1998) (12/3)

Lorenzo Di Livio (Confermato – 1997) (14/0)

Fausto Perseu (Proveniente dall’Alessandria – 2002) (1/0)

Alessio Riccardi (Confermato – 2001) (11/0)



ATTACCANTI

Luca Fabrizi (Confermato – 1998) (12/4)

Giuseppe Fella (Proveniente dal Monopoli – 1993) (14/2)

Sulayman Jallow (Proveniente dalla Viterbese – 1996) (9/2)

Ferdinando Mastroianni (Proveniente dal Fiorenzuola – 1992) (14/4)

Luca Paganini (Proveniente dalla Triestina – 1993) (13/2)

Riccardo Polletta (Proveniente dalla Roma – 2005) (3/0)