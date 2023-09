Missione tre punti per mister Cudini contro il Giugliano

Senza la spinta del pubblico per via della gara a porte chiuse e con Tounkara squalificato. Mister Cudini può però finalmente guardare al bicchiere mezzo pieno perché, Frigerio a parte in ritardo di preparazione, può finalmente contare sul 98% della rosa a disposizione domani sera alle 20:45 allo Zac contro il Giugliano. Resta il solo Odjer fuori lista, finanche Nobile è stato reintegrato. Ovviamente, però, ci vorrà ancora qualche settimana per vedere il vero Foggia. Si fosse partiti ad inizio agosto con questa squadra, forse oggi i tifosi rossoneri sarebbero più tranquilli.

Tifosi che vogliono sicuramente gioire e subito e per farlo sarà necessario battere il Giugliano. Al suo secondo campionato di Serie C girone C, la squadra gialloblù ha confermato in panchina Lello Di Napoli (ex secondo di Campilongo a Foggia nel 2007/2008) e ha cambiato parecchio i connotati, alzando il tasso tecnico di una squadra decisamente migliore, sulla carta, di quella della passata stagione. Confermati, tra gli altri, Oyewale, Scognamiglio e Zullo in difesa; Gladestony e Rondinella a centrocampo (assieme ai lungodegenti Eyango e De Rosa); Di Dio, Salvemini e Sorrentino in attacco, i campani hanno visto arrivare molti volti nuovi tra cui quelli di Caldore dalla Juve Stabia e Menna dal Renate (vecchia conoscenza di Cudini a Campobasso) in difesa; Berardocco dalla Juve Stabia, Giorgione dall’AlbinoLeffe e Labriola dal Taranto in mediana; Bernardotto dalla Carrarese, De Sena dalla Gelbison e il ritorno di Nocciolini dal Taranto in attacco. Proprio Nocciolini ha regalato i tre punti ai giuglianesi all’esordio casalingo contro il Sorrento.

Arbitro dell’incontro sarà Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone.

